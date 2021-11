Moviola CorSport, Sacchi poteva non fischiare la punizione dell’1-1. Tonelli rischia il rosso

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Empoli-Fiorentina: “La Fiorentina protesta per il calcio di punizione da cui poi nasce il gol dell’Empoli. Sacchi vede una spinta di Gonzalez su Stojanovic. In realtà sembra di trattarsi di un contrasto di gioco accentuato dal terreno molto scivoloso. Non intervenire sarebbe stata la decisione migliore. Ma quello dell’arbitro non è un errore da matita rossa. Ed è stata l’unica sbavatura all’interno di una direzione positiva. L’intervento di Tonelli al 20′ del secondo tempo su Gonzalez potrebbe essere considerato un fallo da cartellino arancione. I padroni di casa hanno reclamato due rigori nel primo tempo. Sacchi vicino all’azione e ben posizionato in entrambe le occasioni, ha sempre lasciato correre facendo la cosa giusto”.

