Sacchi: "La Juve sta pagando la sua metamorfosi. Montella è stato bravo, è un vero stratega"

Queste le parole rilasciate a La Stampa dall'ex allenatore Arrigo Sacchi: "La sofferenza della Juve a Firenze fa parte della metamorfosi che si sta compiendo. Montella è stato bravo, è uno stratega. O...

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2019 13:35

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