Sacchi: "La Juve sta pagando la sua metamorfosi. Montella è stato bravo, è un vero stratega"
Queste le parole rilasciate a La Stampa dall'ex allenatore Arrigo Sacchi: "La sofferenza della Juve a Firenze fa parte della metamorfosi che si sta compiendo. Montella è stato bravo, è uno stratega. O...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 13:35
Queste le parole rilasciate a La Stampa dall'ex allenatore Arrigo Sacchi: "La sofferenza della Juve a Firenze fa parte della metamorfosi che si sta compiendo. Montella è stato bravo, è uno stratega. Ora stanno prevalendo gli allenatori che credono di non vincere affidandosi ai singoli ma migliorando attraverso la squadra. Montella è stato coraggioso, ha preparato bene la partita".