Sacchi la pensa come Commisso, attacca l’Inter: “Vincere con i debiti vuol dire barare”

Arrigo Sacchi si è espresso sulla lotta Scudetto a Gazzetta Tv, pronunciando parole che faranno certamente discutere. Ecco cosa ha detto: “Milan? Un collettivo che sta compiendo veramente qualcosa di straordinario. (…) È una squadra di livello internazionale, come l’Atalanta. Ora restano Verona, Atalanta e Sassuolo: non sarà semplice. Chapeau a Maldini e ai suoi collaboratori per come hanno gestito la società. Vincere coi debiti vuol dire barare”. Un chiaro riferimento alla situazione societaria dell’Inter, che non naviga in acque tranquillissime. In riferimento ai nerazzurri, poi, Sacchi ha parlato così: “L’Inter sta giocando un buon calcio italiano, che però a livello internazionale non vince o vince una volta su cento. (…) Anche ieri ha giocato un buon calcio, ma è un calcio italiano. Inzaghi lo conosco da tanto tempo, è un ragazzo stupendo e io gli auguro tutto il bene possibile. Sta migliorando, ma senza pressing e senza il dominio del gioco non si vince”

VICARIO INCANTA CONTRO L’INTER