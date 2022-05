Vicario incanta San Siro. Il portiere che vuole la Fiorentina bravo con piedi, fa miracoli contro l’Inter

Guglielmo Vicario, classe 1996, italiano, portiere in prestito all’Empoli ma di proprietà del Cagliari. Il club azzurro ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Sistemata questa situazione, la Fiorentina potrà affondare il colpo sul portiere con il numero più di parate in serie A. Si perchè la società viola sembra aver messo proprio Vicario in cima alle proprie preferenze per la prossima stagione. Come ha dimostrato contro l’Inter a San Siro, in una gara da 7 in pagella, il portiere è molto bravo tra i pali con riflessi e parate di alto livello ma è anche tanto bravo con i piedi, cosa che oggi alla Fiorentina con Vincenzo Italiano è molto importante con l’estremo difensore spesso chiamato a raccogliere il gioco. Migliore in campo contro l’Inter e forse adesso avrà attirato molte più attenzioni su di lui rispetto a qualche ora fa.

Vicario è il perfetto compromesso tra portiere bravo con i piedi e bravo tra i pali #Fiorentina — Flavio Ognissanti (@OgnissFla) May 6, 2022



