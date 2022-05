Brovarone: “Giusto vendere Chiesa e Vlahovic, ma è il momento del salto di qualità, non ci sono scuse”

Bernardo Brovarone intermediario di mercato di fede viola ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Si parla della grande stagione della Fiorentina, si fa subito ad esaltare tutti ma la Fiorentina ha il settimo monte ingaggi e siamo settimi in classifica, io mi aspetto un qualcosa che non mi impazzire da Italiano. Riconosco che la stagione sia eccellente ma mi aspetto che lui sappia prendere in mano la situazione dopo gli ultimi scivoloni.

Castrovilli si sostituisce con Luis Alberto, non conosco la sua posizione contrattuale, per me con lui si va dai 25 ai 30 milioni, ma è una mia supposizione. Adesso Castrovilli va sostenuto fino in fondo, non deve pensare a lasciare la Fiorentina.

Per quanto conosce Pradè, lui ha fatto un po’ una mescola tra giovani e vecchi, qui bisogna provare a vincere un trofeo, e quindi si rischia un po’, come fatto con Rossi, Gomez, Aquilani. Poi ci sono i giovani di grande qualità, per me si deve arrivare a blindare i tuoi calciatori per contenuti tuoi, ovvero i calciatori non devono avere lo stimolo di lasciare Firenze. Spero che Commisso faccia questo passo che i Della Valle non hanno voluto fare, adesso è il momento perchè hai la cassa piena

La Primavera fa tanti successi ma non c’è un giocatore che è stato messo in prima squadra, parlo di prodotti nostri, parlo degli ultimi 3/4 anni, dai 2000 in poi. Prima abbiamo fatto un lavoro clamoroso con Mancini, Zaniolo, Chiesa, Bernardeschi ecc. Nessuno in Italia ha fatto un lavoro cosi in Italia

Ho letto di Aquilani che possa andare via dalla Fiorentina, la gente non sa che tra Daniele Pradè ed Aquilani c’è un rapporto fraterno, anche se dovesse andare via Aquilani resterà sempre nell’orbita di Daniele Pradè e sarà sempre gestito da lui.

Sono con Commisso sempre, sono stato d’accordo con le cessioni di Chiesa e Vlahovic, ma adesso la gente fa bene ad aspettarsi qualcosa di vero sul mercato, ora ci aspetta il salto di qualità, i soldi ci sono e sono stati incassati. Quest’anno mi aspetto tanto, non voglio più sentire parlare di centro sportivo, che rimane meraviglioso, ma adesso è il momento di ricostruire la Fiorentina, c’è da fare l’ultimo sforzo.

Abbiamo un problema, non riusciamo a servire per bene il nostro centravanti, bisogna fare delle valutazioni. Credo in Cabral, credo che lui da Moena in avanti sarà soddisfacente, c’è da capire il modulo del futuro. Credo che sarà complesso il riscatto di Odriozola, penso che la Fiorentina punterà al rinnovo del prestito”

