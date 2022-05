Flachi sicuro: “Se volete, vado a prendere subito Cavani. L’età non conta: è un sanguigno”

Francesco Flachi, ex calciatore viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Passione Fiorentina, trasmissione Twitch, durante la quale ha espresso la sua opinione su un ipotetico arrivo del Matador a Firenze. Ecco le sue parole: “Cavani? Se vuoi, lo vado a prendere subito. È un sanguigno, non conta l’età. Ti arrabbieresti se fossi in Cabral? Il brasiliano è costato 12 milioni di euro ed ha fatto due reti. Se fossi Cabral mi arrabbierei, ma dentro di me. Sfogherei la “rabbia” cercando di dimostrare di voler giocare la domenica. Ma da Cavani avrebbe solo da imparare: el Matador ha 35 anni, ma può fare ancora bene. Cabral è ancora agli inizi: è un giocatore che deve ancora farsi”.

