Notizie Cavani Fiorentina

Romano: ''Cavani sarà un nuovo giocatore del Valencia. Ultimati i dettagli con gli agenti''
29 agosto 2022 14:54
Cavani rivela: "Ho due o tre proposte dall'Europa, deciderò dopo aver fatto le vacanze"
20 giugno 2022 12:44
Stadio, tanti possibili colpi per la Fiorentina a zero. Seguiti Isco, Belotti, Cavani, Djuric e Ospina
07 giugno 2022 12:02
Scontro Iervolino-Sabatini arriva in tribunale, c'entra anche Cavani: "Bugiardo, non sa mandare mail"
06 giugno 2022 13:16
Cavani protagonista con l'Uruguay: il Matador fa doppietta e trascina l'Uruguay contro il Messico
03 giugno 2022 16:13
De Laurentiis: "Cavani? Se uno non gioca, anche se è simpatico e ama la città ti crea dei problemi"
30 maggio 2022 13:55
La Fiorentina aspetta di sapere la decisione di Cavani sul suo futuro. Un'idea quasi proibitiva
28 maggio 2022 19:14
Cavani, futuro in Serie A? Saluta ufficialmente il Manchester United: "Parto da qui felice"
27 maggio 2022 20:43
Calciomercato.com, la Fiorentina continua a sognare Cavani, ma l'ingaggio da 13 milioni spaventa
26 maggio 2022 12:32
La Salernitana rinuncia a Cavani, Sabatini: "Non ci sono le condizioni economiche". Resta la Fiorentina?
25 maggio 2022 15:45
L'ultima intervista di Torreira: "Ho scritto a Cavani di venire alla Fiorentina, lui vuole la 9 di Batistuta"
22 maggio 2022 20:14
Cavani alla Fiorentina, l'agente non conferma e non smentisce: ''Tutto può succedere, vedremo''
11 maggio 2022 16:24
Cavani alla Fiorentina? Lui non chiude: "Cerco un posto dove stare bene, in qualsiasi campionato"
11 maggio 2022 12:50
"Cavani come Ribery: solo un manifesto pubblicitario. Bisogna fare calcio, non andare dietro le figurine"
07 maggio 2022 15:55
Ceccarini precisa: ''Per Odriozola l'ostacolo è l'ingaggio, Cavani per il momento è solo un'idea''
06 maggio 2022 16:44
Flachi sicuro: "Se volete, vado a prendere subito Cavani. L'età non conta: è un sanguigno"
05 maggio 2022 21:53
La bomba di Gazzetta.it, Cavani è il grande obiettivo della Fiorentina per convincere Italiano
04 maggio 2022 17:18
Cassano: "Vlahovic mi ricorda Cavani. Occhio però, segnare in Italia sta diventando facile"
12 aprile 2021 23:01
Bucchioni: "Cavani alla Fiorentina? Commisso è molto ambizioso ma bisogna affrontare la realtà"
15 maggio 2020 10:12
Spunta un retroscena: "Cavani, Ramirez e Nandez furono ad un passo dalla Fiorentina. Ora consiglio B. Rodriguez"
13 febbraio 2020 11:14
Dalla Spagna: l'Atletico Madrid cerca un bomber. Si punta Piatek dopo il no di Cavani
30 dicembre 2019 17:56
Rissa sfiorata tra Neymar e Cavani per colpa dei calci piazzati nello spogliatoio del Psg
19 settembre 2017 11:23
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