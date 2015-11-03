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Notizie Cavani Fiorentina

Romano: ''Cavani sarà un nuovo giocatore del Valencia. Ultimati i dettagli con gli agenti''

29 agosto 2022 14:54

Cavani rivela: "Ho due o tre proposte dall'Europa, deciderò dopo aver fatto le vacanze"

20 giugno 2022 12:44

Stadio, tanti possibili colpi per la Fiorentina a zero. Seguiti Isco, Belotti, Cavani, Djuric e Ospina

07 giugno 2022 12:02

Scontro Iervolino-Sabatini arriva in tribunale, c'entra anche Cavani: "Bugiardo, non sa mandare mail"

06 giugno 2022 13:16

Cavani protagonista con l'Uruguay: il Matador fa doppietta e trascina l'Uruguay contro il Messico

03 giugno 2022 16:13

De Laurentiis: "Cavani? Se uno non gioca, anche se è simpatico e ama la città ti crea dei problemi"

30 maggio 2022 13:55

La Fiorentina aspetta di sapere la decisione di Cavani sul suo futuro. Un'idea quasi proibitiva

28 maggio 2022 19:14

Cavani, futuro in Serie A? Saluta ufficialmente il Manchester United: "Parto da qui felice"

27 maggio 2022 20:43

Calciomercato.com, la Fiorentina continua a sognare Cavani, ma l'ingaggio da 13 milioni spaventa

26 maggio 2022 12:32

La Salernitana rinuncia a Cavani, Sabatini: "Non ci sono le condizioni economiche". Resta la Fiorentina?

25 maggio 2022 15:45

L'ultima intervista di Torreira: "Ho scritto a Cavani di venire alla Fiorentina, lui vuole la 9 di Batistuta"

22 maggio 2022 20:14

Cavani alla Fiorentina, l'agente non conferma e non smentisce: ''Tutto può succedere, vedremo''

11 maggio 2022 16:24

Cavani alla Fiorentina? Lui non chiude: "Cerco un posto dove stare bene, in qualsiasi campionato"

11 maggio 2022 12:50

"Cavani come Ribery: solo un manifesto pubblicitario. Bisogna fare calcio, non andare dietro le figurine"

07 maggio 2022 15:55

Ceccarini precisa: ''Per Odriozola l'ostacolo è l'ingaggio, Cavani per il momento è solo un'idea''

06 maggio 2022 16:44

Flachi sicuro: "Se volete, vado a prendere subito Cavani. L'età non conta: è un sanguigno"

05 maggio 2022 21:53

La bomba di Gazzetta.it, Cavani è il grande obiettivo della Fiorentina per convincere Italiano

04 maggio 2022 17:18

Cassano: "Vlahovic mi ricorda Cavani. Occhio però, segnare in Italia sta diventando facile"

12 aprile 2021 23:01

Bucchioni: "Cavani alla Fiorentina? Commisso è molto ambizioso ma bisogna affrontare la realtà"

15 maggio 2020 10:12

Spunta un retroscena: "Cavani, Ramirez e Nandez furono ad un passo dalla Fiorentina. Ora consiglio B. Rodriguez"

13 febbraio 2020 11:14

Dalla Spagna: l'Atletico Madrid cerca un bomber. Si punta Piatek dopo il no di Cavani

30 dicembre 2019 17:56

Rissa sfiorata tra Neymar e Cavani per colpa dei calci piazzati nello spogliatoio del Psg

19 settembre 2017 11:23

Gira la voce di Cavani in città e a Napoli è caos. Ma è una bufala, il centravanti si allena a Parigi

27 agosto 2016 14:14

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