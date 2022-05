Cavani, futuro in Serie A? Saluta ufficialmente il Manchester United: “Parto da qui felice”

Edinson Cavani lascia il Manchester United, dove sarà il suo futuro? Tornerà in Italia “El Matador”? Ecco il suo messaggio di saluti: “Sinceramente non ho altro che parole di gratitudine verso i tifosi del Manchester United. Mi hanno mostrato molto rispetto fin dal primo momento in cui sono arrivato. Penso che abbiano riconosciuto molto tutto il duro lavoro che ho sempre cercato di fare nel miglior modo possibile, dando il massimo per questa squadra. Sono davvero molto grato e partirò da qui con un ricordo felice di quell’affetto che mi hanno mostrato e sempre mostrato“.

