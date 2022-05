Cavani alla Fiorentina, l’agente non conferma e non smentisce: ”Tutto può succedere, vedremo”

La suggestione di vedere Edinson Cavani vestire la maglia della Fiorentina, per ora, resta tale. Ai microfoni di serieanews.com è intervenuto l’agente del bomber uruguaiano che certamente lascerà il Manchester United a fine stagione, Walter Guglielmone. Queste le sue parole: ”Futuro in Italia o alla Fiorentina? Tutto può essere, al momento non abbiamo avuto alcun contatto con la società viola, ma il club potrebbe interessarsi”.

