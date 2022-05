Cavani alla Fiorentina? Lui non chiude: “Cerco un posto dove stare bene, in qualsiasi campionato”

Accostato alla Fiorentina, ai microfoni di ESPN ha parlato Edison Cavani, anche del suo futuro. Queste le sue parole:

“Quando maturi, cerchi anche qualcosa che ti faccia stare bene. Io non sottovaluto nessun tipo di calcio, nessun campionato. Il calcio di oggi è molto equilibrato e anche le squadre sudamericane se la possono giocare con quelle europee. La mia è una passione per il calcio in generale, non per un campionato nello specifico. Vivo il calcio allo stesso modo ovunque vada”.

IL VAR BANTI PUNITO PER IL RIGORE ALLA FIORENTINA