Rocchi dà ragione alla Roma: il VAR Banti punito per il rigore dato alla Fiorentina, stagione finita

Continuano le polemiche dopo Fiorentina-Roma per il rigore concesso ai viola. Una decisione, quella del Var Banti. La 36a giornata di Serie A ha confermato che c’è chi ‘abusa’ dalla Var e chi ancora non lo digerisce. Secondo Il Messaggero, termina la stagione di Banti dopo aver mandato Guida al video per un fallo dubbio in Fiorentina-Roma. Stessa sorte per Marinelli che in Venezia-Bologna non ha ascoltato gli aiuti dalla sala video. Ancora due stop dopo il disastro di Spezia-Lazio e Torino-Inter, segnali preoccupanti di una confusione che non riesce ad essere scacciata. L’Aia sta cercando di educare i propri arbitri che devono capire che chi è al video deve aiutare e non sostituirsi a loro. Soprattutto se l’arbitro in campo ha poca personalità. Lo riporta Roma News

