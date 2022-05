Delle casse con i cori della Fiesole vicino al settore ospiti, così la Fiorentina ha distrutto il tifo romano

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi, racconta di una novità al Franchi vista contro la Roma. La società viola ha piazzato delle casse stereo sotto la curva Ferrovia che hanno amplificato i cori in arrivo dall’altra parte dello stadio, in particolare dalla Curva Fiesole. L’espediente pensato dalla società alla vigilia del match non è passato inosservato per i decibel dei cori e della musica, e alla lunga non ha fatto altro che trascinare tutti i settori rendendo uno stadio una vera e propria bolgia, sovrastando i cori dei tifosi della Roma. Una vittoria sugli spalti ancor prima che in campo per i quasi 30 mila accorsi al Franchi.

UN NUOVO NOME PER LA FIORENTINA