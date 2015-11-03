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Notizie Banti Fiorentina

Rocchi dà ragione alla Roma: il VAR Banti punito per il rigore dato alla Fiorentina, stagione finita

11 maggio 2022 12:11

Inesistente il fallo fischiato su Ikonè lanciato a rete, manca un rigore alla Fiorentina nel secondo tempo

10 maggio 2022 13:50

L'arbitro di Juventus-Fiorentina sarà l'esperto Daniele Doveri, al VAR il livornese Luca Banti

18 aprile 2022 11:43

Fermati da un grande centravanti ed attore ma non roviniamo il gemellaggio

01 febbraio 2021 13:54

Spezia-Fiorentina, l'arbitro della gara sarà Manganiello di Pinerolo, al VAR Banti di Livorono

15 ottobre 2020 14:28

Inter-Fiorentina sarà diretta da Giacomelli della sezione di Trieste. Al Var ci sarà Banti

21 luglio 2020 11:12

Polemiche Milan, un rigore netto negato e il Var visto solo a favore della Juventus

17 gennaio 2019 09:22

Arbitra l’internazionale Banti. Pagnini: “Scelta di Rizzoli adeguata”

03 novembre 2018 11:18

Pagnini: "Chiesa scaltro ma il rigore c'è. Tanti arbitri giovani non hanno personalità. Il VAR..."

03 ottobre 2018 11:32

Fiorentina-Milan, arbitrerà l’incontro Banti di Livorno

27 dicembre 2017 13:26

Parla Banti: "Con il Var ridotti errori e proteste del giocatori. Adesso riesco a dormire la notte..."

07 ottobre 2017 09:11

A Roma gara finita, a Genova no. Non solo campo, il motivo in più

12 settembre 2016 10:57

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