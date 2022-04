L’arbitro di Juventus-Fiorentina sarà l’esperto Daniele Doveri, al VAR il livornese Luca Banti

La Lega Calcio ha reso note le designazioni arbitrali per la Coppa Italia. Per quanto riguarda la Fiorentina, l’arbitro della sfida alla Juventus sarà Daniele Doveri; gli assistenti saranno Peretti e Bresmes, con Piccinini come quarto uomo e Banti e Meli rispettivamente come Var ed Avar. Ecco la designazione completa:

JUVENTUS – FIORENTINA Mercoledì 20/04 h. 21.00

DOVERI

PERETTI – BRESMES

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: MELI

LA FIORENTINA PUNTA A RINNOVARE IGOR