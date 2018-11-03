Arbitra l’internazionale Banti. Pagnini: “Scelta di Rizzoli adeguata”
Sestina di grande esperienza quella designata al franchi di Firenze dove la Fiorentina sarà contro la Rona. Luca Banti della Sezione di Livorno è il direttore di gara. Arbitro di indubbia esperienza a...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 11:18
Sestina di grande esperienza quella designata al franchi di Firenze dove la Fiorentina sarà contro la Rona. Luca Banti della Sezione di Livorno è il direttore di gara.
Arbitro di indubbia esperienza anche in campo internazionale. A mio modo di vedere scelta di Rizzoli corretta visto l’importanza della gara, Banti è un direttore di gara che fa giocare molto e fischia poco (arbitra all’inglese). Le statistiche dicono che fischia pochi rigori.
Simon Pagnini - 30esimo minuto