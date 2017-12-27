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Fiorentina-Milan, arbitrerà l’incontro Banti di Livorno

Fiorentina-Milan gara in programma sabato alle ore 12.30 nel “lunch-match” è stata affidata a Banti della sezione di Livorno. Coadiuvato da Vivenzi e Di Iorio. Quarto uomo Tagliavento alla VAR Valeri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2017 13:26
Fiorentina-Milan, arbitrerà l’incontro Banti di Livorno -
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Fiorentina-Milan gara in programma sabato alle ore 12.30 nel “lunch-match” è stata affidata a Banti della sezione di Livorno. Coadiuvato da Vivenzi e Di Iorio. Quarto uomo Tagliavento alla VAR Valeri e Dobosz. Queste le scelte del designatore Rizzoli.

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