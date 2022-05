De Laurentiis: “Cavani? Se uno non gioca, anche se è simpatico e ama la città ti crea dei problemi”

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato in conferenza dell’obiettivo viola Cavani. Queste le sue parole:

“Cavani? Mai avuto contatti. Finché tu prendi in porta uno che ha 34-35-36 anni è un discorso. Ma quando cominci a prendere uno sul quale tu punti. Ti devi sempre mettere in testa che se la gente non gioca, anche se è dolce, simpatica, carica e ama il territorio, ti creerà sempre problemi negli spogliatoi”.

