“Cavani come Ribery: solo un manifesto pubblicitario. Bisogna fare calcio, non andare dietro le figurine”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sulla vicenda Edinson Cavani. Ecco le sue parole: “Le priorità di mercato dipendono molto dai programmi e dalla disponibilità, questa squadra ha bisogno sicuramente di migliorarsi. Ha un impianto di gioco interessante, ma ha una difficoltà tremenda nel tirare in porta e fare goal. Cavani? A 35 anni c’è un’intera campionatura di giocatori verso la pensione. Ribery è stato un bel manifesto pubblicitario, ma in un anno e mezzo non ha mai tirato in porta. Cavani non c’entra nulla adesso, andiamo a prendere quelli buoni. Bisogna fare calcio, non andare dietro alle copertine dei magazine”.

