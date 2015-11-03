Notizie Sandrelli Fiorentina

Sandrelli attacca: "Vanoli e Pioli hanno fallito, sono indifendibili. La squadra è guarita da sola"
25 marzo 2026 15:13
Sandrelli attacca Vanoli: "La squadra sembra in confusione, chiunque farebbe meglio di lui"
05 marzo 2026 21:30
Sandrelli: "Vanoli sbaglia sistema di gioco, in coppa l'ennesima figuraccia. Salvezza? Solo per demerito degli altri"
28 febbraio 2026 14:54
Sandrelli: "La società è assente. C'è il rischio di retrocedere, serve qualcuno che urli, Pioli sussurra"
01 novembre 2025 17:51
Sandrelli: "Se Gudmundsson continua ad essere la brutta copia, deve stare in panchina"
15 ottobre 2025 13:51
Sandrelli: "Conte è antipatico perchè è un vincente. Davanti vorrei vedere la coppia Kean-Fazzini"
12 settembre 2025 20:04
Sandrelli: "Vedo la Fiorentina nella corsa Champions. Perdere Beltran non sarebbe un grosso problema"
02 agosto 2025 15:53
Sandrelli: "Senza stadio sarà un disagio, mancherà calore. La Fiorentina dovrà stringere i denti"
21 marzo 2023 22:39
Sandrelli contro Jovic: "Spesso pensa più ai fotografi, gioca come se fosse in attesa della foto"
10 marzo 2023 16:40
"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"
20 dicembre 2022 14:38
"Vendemmo Toldo al Barcellona, Cecchi Gori chiamò Sconcerti: «Lasciate stare, prendete Rivaldo»"
18 dicembre 2022 13:03
"Cavani come Ribery: solo un manifesto pubblicitario. Bisogna fare calcio, non andare dietro le figurine"
07 maggio 2022 15:55
Sandrelli ammette: "Cessione Vlahovic oltraggio alla passione, si è preferito l'incasso alla classifica"
09 febbraio 2022 18:26
Sandrelli: "Vlahovic non è un traditore. Nuovo stadio nel 2026? Penso sia una data normale"
13 ottobre 2021 19:22
Sandrelli: "Troppo potere agli agenti, il calcio fallirà. Commisso esempio sano di correttezza"
01 ottobre 2021 22:06
Sandrelli: "Irrispettoso non ringraziare Prandelli. Gattuso? Sarebbe certificato di ambizioni"
22 maggio 2021 12:38
Sandrelli: "Iachini ha un dubbio. Centrocampo? Né carne né pesce"
28 febbraio 2020 20:19
Sandrelli: "Serve coraggio ed utilizzare i giovani di qualità. La gestione della squadra non è serena"
06 novembre 2019 20:25
Sandrelli: "I cambi di Ribery vanno gestiti in accordo. La sua rabbia causata dal cambio.."
29 ottobre 2019 21:58
Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"
17 novembre 2017 18:56
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