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Notizie Sandrelli Fiorentina

Sandrelli attacca: "Vanoli e Pioli hanno fallito, sono indifendibili. La squadra è guarita da sola"

25 marzo 2026 15:13

Sandrelli attacca Vanoli: "La squadra sembra in confusione, chiunque farebbe meglio di lui"

05 marzo 2026 21:30

Sandrelli: "Vanoli sbaglia sistema di gioco, in coppa l'ennesima figuraccia. Salvezza? Solo per demerito degli altri"

28 febbraio 2026 14:54

Sandrelli: "La società è assente. C'è il rischio di retrocedere, serve qualcuno che urli, Pioli sussurra"

01 novembre 2025 17:51

Sandrelli: "Se Gudmundsson continua ad essere la brutta copia, deve stare in panchina"

15 ottobre 2025 13:51

Sandrelli: "Conte è antipatico perchè è un vincente. Davanti vorrei vedere la coppia Kean-Fazzini"

12 settembre 2025 20:04

Sandrelli: "Vedo la Fiorentina nella corsa Champions. Perdere Beltran non sarebbe un grosso problema"

02 agosto 2025 15:53

Sandrelli: "Senza stadio sarà un disagio, mancherà calore. La Fiorentina dovrà stringere i denti"

21 marzo 2023 22:39

Sandrelli contro Jovic: "Spesso pensa più ai fotografi, gioca come se fosse in attesa della foto"

10 marzo 2023 16:40

"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"

20 dicembre 2022 14:38

"Vendemmo Toldo al Barcellona, Cecchi Gori chiamò Sconcerti: «Lasciate stare, prendete Rivaldo»"

18 dicembre 2022 13:03

"Cavani come Ribery: solo un manifesto pubblicitario. Bisogna fare calcio, non andare dietro le figurine"

07 maggio 2022 15:55

Sandrelli ammette: "Cessione Vlahovic oltraggio alla passione, si è preferito l'incasso alla classifica"

09 febbraio 2022 18:26

Sandrelli: "Vlahovic non è un traditore. Nuovo stadio nel 2026? Penso sia una data normale"

13 ottobre 2021 19:22

Sandrelli: "Troppo potere agli agenti, il calcio fallirà. Commisso esempio sano di correttezza"

01 ottobre 2021 22:06

Sandrelli: "Irrispettoso non ringraziare Prandelli. Gattuso? Sarebbe certificato di ambizioni"

22 maggio 2021 12:38

Sandrelli: "Iachini ha un dubbio. Centrocampo? Né carne né pesce"

28 febbraio 2020 20:19

Sandrelli: "Serve coraggio ed utilizzare i giovani di qualità. La gestione della squadra non è serena"

06 novembre 2019 20:25

Sandrelli: "I cambi di Ribery vanno gestiti in accordo. La sua rabbia causata dal cambio.."

29 ottobre 2019 21:58

Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"

17 novembre 2017 18:56

Sandrelli: ''Veretout è un boscaiolo, Astori non può fare il Bonucci. Badelj inutile in fase difensiva, viola senza obiettivi''

10 novembre 2017 19:04

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