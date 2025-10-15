Sandrelli: “Se Gudmundsson continua ad essere la brutta copia, deve stare in panchina”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Massimo Sandrelli per parlare del momento della Fiorentina: “Chi tifa viola sa che deve soffrire, ma la squadra resta buona. Il problema è che questi giocatori non riescono ad esprimersi e non fanno vedere di cosa sono capaci. Sono insicuri e impauriti, non trovano i meccanismi e c’è tanta sfortuna perché con la Roma si meritava il pari.”

Prosegue: “Bisogna vedere anche la parte psicologica dei giocatori e capire il loro carattere. Non è semplice per un allenatore entrare nella loro testa perché lo stesso Pioli non è uno che urla, è un uomo pacato che col dialogo deve arrivare al punto. Se capisce che la squadra non riesce a fare il suo gioco, deve pensare a delle modifiche ma anche i giocatori devono responsabilizzarsi per reagire al momento complicato.”

Su Gudmundsson: “Qua è la brutta copia di sé stesso, poi va in Nazionale e diventa un fenomeno, bisogna capire perché se la squadra deve affidarsi su di lui, non può mancare altrimenti va in panchina.”