Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"

Massimo Sandrelli, celebre giornalista ed ex dirigente della gigliato, ha parlato su Radio Bruno a proposito della collocazione in campo di Carlos Sanchez e non solo... Ecco le sue dichiarazioni: "Tem...

Massimo Sandrelli, celebre giornalista ed ex dirigente della gigliato, ha parlato su Radio Bruno a proposito della collocazione in campo di Carlos Sanchez e non solo... Ecco le sue dichiarazioni: "Tempo fa segnalai a Corvino che la coperta a centrocampo a mio avviso era corta, ma lui era soddisfatto così. Sanchez? E' stato screditato da Sousa, che con una trovata demenziale l'ha schierato in difesa. Potrebbe funzionare come pendolare lì in mezzo, è diverso da Badelj che gioca la palla ma non vince un contrasto da anni. Il colombiano porterebbe grinta".