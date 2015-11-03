Notizie Centrocampo Fiorentina

Nazione: “Occhio al centrocampo, la Fiorentina punta a chiudere un colpo nelle ultime ore di mercato”
24 agosto 2025 09:30
Anche questa stagione la Fiorentina cambierà il suo regista, è il settimo anno di fila che succede
18 giugno 2025 17:10
Gazzetta: "Non solo Richardson, la Fiorentina continua a lavorare su piste non tramontate del tutto"
11 agosto 2024 10:24
Corriere dello Sport: "Per il centrocampo il favorito resta Vranckx. Bisogna aspettare la fine dell'europeo del Belgio"
01 luglio 2024 10:33
Badelj: “Dobbiamo stare attenti, il Cagliari ha un grande centrocampo e ottimi cambi”
10 novembre 2019 13:20
Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...
28 dicembre 2017 11:52
Sette gol e quattro assist: non c'è confronto tra questo centrocampo e quello di Paulo Sousa
05 dicembre 2017 11:57
Archivio