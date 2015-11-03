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Notizie Centrocampo Fiorentina

Nazione: “Occhio al centrocampo, la Fiorentina punta a chiudere un colpo nelle ultime ore di mercato”

24 agosto 2025 09:30

Anche questa stagione la Fiorentina cambierà il suo regista, è il settimo anno di fila che succede

18 giugno 2025 17:10

Gazzetta: "Non solo Richardson, la Fiorentina continua a lavorare su piste non tramontate del tutto"

11 agosto 2024 10:24

Corriere dello Sport: "Per il centrocampo il favorito resta Vranckx. Bisogna aspettare la fine dell'europeo del Belgio"

01 luglio 2024 10:33

Badelj: “Dobbiamo stare attenti, il Cagliari ha un grande centrocampo e ottimi cambi”

10 novembre 2019 13:20

Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...

28 dicembre 2017 11:52

Sette gol e quattro assist: non c'è confronto tra questo centrocampo e quello di Paulo Sousa

05 dicembre 2017 11:57

Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"

17 novembre 2017 18:56

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