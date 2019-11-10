Badelj: “Dobbiamo stare attenti, il Cagliari ha un grande centrocampo e ottimi cambi”
Nel pre gara di Cagliari - Fiorentina ha parlato il centrocampista Viola Milan Badelj, ai microfoni di Dazn: “Serve attenzione perché loro hanno tanti uomini in mezzo, è un grande centrocampo ed hanno...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2019 13:20
Nel pre gara di Cagliari - Fiorentina ha parlato il centrocampista Viola Milan Badelj, ai microfoni di Dazn: “Serve attenzione perché loro hanno tanti uomini in mezzo, è un grande centrocampo ed hanno anche ottimi cambi dalla panchina. Nei novanta minuti questo è un vantaggio per loro”.