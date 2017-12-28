Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...

Emanuele Giaccherini e la Fiorentina sono stati vicini in più finestre di mercato, senza mai però unirsi. Gennaio 2018 potrebbe essere il momento buono per portare lo scontento centrocampista azzurro...

Emanuele Giaccherini e la Fiorentina sono stati vicini in più finestre di mercato, senza mai però unirsi. Gennaio 2018 potrebbe essere il momento buono per portare lo scontento centrocampista azzurro in riva all'Arno. Il club partenopeo non sta fornendo l'adeguato minutaggio all'ex Nazionale, che è dunque deciso a lasciare Napoli, per tentare una nuova avventura in Serie A. Pantaleo Corvino farà di tutto per portarlo a Firenze in quanto si tratta di un giocatore molto apprezzato dal direttore generale Viola. Inoltre, da quanto si apprende da calcionapoli1926.it, il ragazzo starebbe cercando casa nel capoluogo toscano già da qualche settimana...