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Notizie Giaccherini Fiorentina

Giaccherini: “Vittoria molto importante a Verona per la Fiorentina. Con 4 punti la Viola è salva”

07 aprile 2026 15:01

Giaccherini elogia il mercato viola: “Presi giocatori che alzano il livello. Paratici? Con lui c’è un’aria diversa”

14 gennaio 2026 16:07

Giaccherini: "La Fiorentina prima di Vanoli aveva un deficit fisico notevole, si vedeva che era carente"

24 novembre 2025 13:42

Giaccherini: "Se la Fiorentina chiude il campionato a 65 punti ha fatto il suo, ottimo campionato"

19 maggio 2025 13:00

Sentite Giaccherini: "Italiano potrebbe essere la chiave di volta per il Napoli. È il nome giusto"

26 maggio 2023 17:50

Giaccherini rivela: "Nel 2018 ero già della Fiorentina. Da piccolo scartato a Firenze per la mia statura"

03 marzo 2023 18:47

Giaccherini: "Uno come Jovic lo misuro in serie A, non in Conference dove fai 3/4 gol a partita"

03 marzo 2023 18:37

Giaccherini: "Vlahovic vale più di 100 milioni" Montolivo: "Lo vedo bene alla Juventus"

21 novembre 2021 15:02

Giaccherini: "Quando giocavo nel Napoli era fatta con la Fiorentina, Sarri bloccò partenza"

27 settembre 2021 18:24

"Giaccherini è stato vicino, la prima volta gli è stato preferito Benassi. La seconda..."

30 gennaio 2019 14:41

Pedullà: "A Firenze si chiude per Giaccherini...al Chievo Verona. Gli agenti si incontrano..."

29 gennaio 2018 17:41

TuttoSport, per Giaccherini anche Chievo e Sampdoria. La Fiorentina è defilata...

28 gennaio 2018 11:23

Esclusiva Valcareggi: "La Fiorentina non cerca più Giaccherini, è un peccato ma mi sono arreso anch'io"

13 gennaio 2018 16:59

Valcareggi: "Giaccherini potrebbe far fare il salto di qualità alla Fiorentina, ma non mi hanno cercato"

11 gennaio 2018 12:28

Valcareggi: "Il 29 agosto la Fiorentina aveva chiesto Giaccherini ma il Napoli lo definì incedibile"

07 gennaio 2018 14:40

Valcareggi su Giaccherini: "Alla Fiorentina ci starebbe benissimo, ma Corvino non mi ha ancora chiamato"

29 dicembre 2017 16:38

Giaccherini verso la Fiorentina? Si tratta ma la società viola non vuole dargli l'ingaggio di Napoli

28 dicembre 2017 16:15

Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...

28 dicembre 2017 11:52

Valcareggi: "Ieri passo avanti. Baba riserva? E' colpa sua. Giaccherini lo porto via da Napoli"

23 dicembre 2017 15:07

Valcareggi: "Giaccherini alla Fiorentina? Il Napoli non vuole cederlo, ma lo vogliono tutti, è un fenomeno..."

16 dicembre 2017 20:19

Giaccherini manda messaggi chiari, ma a Firenze nessuno ha dimenticato il rifiuto dell'estate 2016

13 dicembre 2017 13:11

Valcareggi: "Giaccherini? Se dipendesse da me giocherebbe nella Fiorentina, ma non chiederà la cessione"

05 dicembre 2017 13:31

La bizzarra storia di Giaccherini, ha rifiutato la Fiorentina per giocare a Napoli. Ma Sarri non lo schiera mai

02 dicembre 2017 14:58

Valcareggi: "La Fiorentina è giovane, deve arrivare tra il quinto e il settimo posto. Giaccherini.. "

01 dicembre 2017 00:12

Retroscena Giaccherini, il procuratore: "La Fiorentina lo voleva e noi volevamo Firenze ma il Napoli..."

01 settembre 2017 16:41

Repubblica: retroscena Giaccherini, i viola hanno chiesto al Napoli di contribuire al pagamento dell'ingaggio

01 settembre 2017 12:46

Valcareggi: "Giaccherini cercato dai viola, ma alla fine ha prevalso la volontà del Napoli di trattenerlo"

01 settembre 2017 12:15

Corriere Fiorentino: Thereau si, Giaccherini forse

31 agosto 2017 12:31

Nazione, dopo il colpo Thereau adesso potrebbero esserci altre sorprese. Può arrivare Giaccherini

31 agosto 2017 10:44

Pedullà: 'Thereau ai dettagli. Babacar vuole restare alla Fiorentina. Giaccherini trattativa ancora aperta'

30 agosto 2017 21:02

Retroscena Corriere Fiorentino, Giaccherini è stato offerto alla Fiorentina. Arriva a Firenze a soli due condizioni

30 agosto 2017 11:34

Sky Sport, non solo Giaccherini, la Fiorentina con il Napoli tratta anche Strinic

30 agosto 2017 03:15

Giaccherini davvero ad un passo dalla Fiorentina, può arrivare in prestito dal Napoli

29 agosto 2017 23:44

Pedullà annuncia: "Fiorentina forte su Giaccherini, si può chiudere già nelle prossime ore"

29 agosto 2017 21:20

Tuttosport: Giaccherini proposto alla Fiorentina, la situazione...

02 agosto 2017 11:38

Valcareggi: "Borja a queste cifre è regalato! Giaccherini in Viola? Può essere, magari dopo il 15 agosto"

02 luglio 2017 13:58

Retroscena Giaccherini, si era offerto ma Corvino gli ha detto no. Ecco perché

31 gennaio 2017 14:35

Ag. Giaccherini: "Fiorentina? Mi piacerebbe, Corvino deve solo chiamarmi"

26 gennaio 2017 12:20

PERCHÉ NO? DUE PROSSIME MOSSE PER LA FIORENTINA...

25 gennaio 2017 20:29

Giaccherini si è già pentito della scelta Napoli. Adesso può arrivare in maglia viola...

25 gennaio 2017 11:57

L'ennesima balla in un mercato viola ancora fermo

09 gennaio 2017 12:25

Boudebouz e Giaccherini le ultime idee per il centrocampo della Fiorentina

04 gennaio 2017 17:57

Giaccherini e il retroscena della trattativa saltata con la Fiorentina. Figuraccia o interesse di secondo piano?

13 luglio 2016 14:38

Giaccherini ha detto sì al Napoli, la Fiorentina si era fatta indietro per l'ingaggio alto

12 luglio 2016 08:11

Giaccherini al Torino? Non c'è ancora nulla. Mentre Corvino e la Fiorentina...

07 luglio 2016 01:46

Prestito con diritto di riscatto, la strategia di Corvino per Giaccherini a Firenze. I costi

29 giugno 2016 11:42

Un orange per Sousa: servono 8 milioni. Giak esclude Tello: la scelta

18 giugno 2016 17:45

Sky, Giaccherini sempre piu verso Firenze, Tello torna al Barcellona

17 giugno 2016 00:50

Ag. Giaccherini: "Costa meno di due milioni, lui vorrebbe venire alla Fiorentina. Corvino..."

14 giugno 2016 15:12

Giaccherini piu Diawara, Corvino tenta il doppio colpo. Fissato il prezzo per Diawara

30 maggio 2016 11:02

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