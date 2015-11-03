Notizie Giaccherini Fiorentina

Giaccherini: “Vittoria molto importante a Verona per la Fiorentina. Con 4 punti la Viola è salva”
07 aprile 2026 15:01
Giaccherini elogia il mercato viola: “Presi giocatori che alzano il livello. Paratici? Con lui c’è un’aria diversa”
14 gennaio 2026 16:07
Giaccherini: "La Fiorentina prima di Vanoli aveva un deficit fisico notevole, si vedeva che era carente"
24 novembre 2025 13:42
Giaccherini: "Se la Fiorentina chiude il campionato a 65 punti ha fatto il suo, ottimo campionato"
19 maggio 2025 13:00
Sentite Giaccherini: "Italiano potrebbe essere la chiave di volta per il Napoli. È il nome giusto"
26 maggio 2023 17:50
Giaccherini rivela: "Nel 2018 ero già della Fiorentina. Da piccolo scartato a Firenze per la mia statura"
03 marzo 2023 18:47
Giaccherini: "Uno come Jovic lo misuro in serie A, non in Conference dove fai 3/4 gol a partita"
03 marzo 2023 18:37
Giaccherini: "Vlahovic vale più di 100 milioni" Montolivo: "Lo vedo bene alla Juventus"
21 novembre 2021 15:02
Giaccherini: "Quando giocavo nel Napoli era fatta con la Fiorentina, Sarri bloccò partenza"
27 settembre 2021 18:24
"Giaccherini è stato vicino, la prima volta gli è stato preferito Benassi. La seconda..."
30 gennaio 2019 14:41
Pedullà: "A Firenze si chiude per Giaccherini...al Chievo Verona. Gli agenti si incontrano..."
29 gennaio 2018 17:41
TuttoSport, per Giaccherini anche Chievo e Sampdoria. La Fiorentina è defilata...
28 gennaio 2018 11:23
Esclusiva Valcareggi: "La Fiorentina non cerca più Giaccherini, è un peccato ma mi sono arreso anch'io"
13 gennaio 2018 16:59
Valcareggi: "Giaccherini potrebbe far fare il salto di qualità alla Fiorentina, ma non mi hanno cercato"
11 gennaio 2018 12:28
Valcareggi: "Il 29 agosto la Fiorentina aveva chiesto Giaccherini ma il Napoli lo definì incedibile"
07 gennaio 2018 14:40
Valcareggi su Giaccherini: "Alla Fiorentina ci starebbe benissimo, ma Corvino non mi ha ancora chiamato"
29 dicembre 2017 16:38
Giaccherini verso la Fiorentina? Si tratta ma la società viola non vuole dargli l'ingaggio di Napoli
28 dicembre 2017 16:15
Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...
28 dicembre 2017 11:52
Valcareggi: "Ieri passo avanti. Baba riserva? E' colpa sua. Giaccherini lo porto via da Napoli"
23 dicembre 2017 15:07
Valcareggi: "Giaccherini alla Fiorentina? Il Napoli non vuole cederlo, ma lo vogliono tutti, è un fenomeno..."
16 dicembre 2017 20:19
Giaccherini manda messaggi chiari, ma a Firenze nessuno ha dimenticato il rifiuto dell'estate 2016
13 dicembre 2017 13:11
Valcareggi: "Giaccherini? Se dipendesse da me giocherebbe nella Fiorentina, ma non chiederà la cessione"
05 dicembre 2017 13:31
La bizzarra storia di Giaccherini, ha rifiutato la Fiorentina per giocare a Napoli. Ma Sarri non lo schiera mai
02 dicembre 2017 14:58
Valcareggi: "La Fiorentina è giovane, deve arrivare tra il quinto e il settimo posto. Giaccherini.. "
01 dicembre 2017 00:12
Retroscena Giaccherini, il procuratore: "La Fiorentina lo voleva e noi volevamo Firenze ma il Napoli..."
01 settembre 2017 16:41
Repubblica: retroscena Giaccherini, i viola hanno chiesto al Napoli di contribuire al pagamento dell'ingaggio
01 settembre 2017 12:46
Valcareggi: "Giaccherini cercato dai viola, ma alla fine ha prevalso la volontà del Napoli di trattenerlo"
01 settembre 2017 12:15
Corriere Fiorentino: Thereau si, Giaccherini forse
31 agosto 2017 12:31
Nazione, dopo il colpo Thereau adesso potrebbero esserci altre sorprese. Può arrivare Giaccherini
31 agosto 2017 10:44
Pedullà: 'Thereau ai dettagli. Babacar vuole restare alla Fiorentina. Giaccherini trattativa ancora aperta'
30 agosto 2017 21:02
Retroscena Corriere Fiorentino, Giaccherini è stato offerto alla Fiorentina. Arriva a Firenze a soli due condizioni
30 agosto 2017 11:34
Sky Sport, non solo Giaccherini, la Fiorentina con il Napoli tratta anche Strinic
30 agosto 2017 03:15
Giaccherini davvero ad un passo dalla Fiorentina, può arrivare in prestito dal Napoli
29 agosto 2017 23:44
Pedullà annuncia: "Fiorentina forte su Giaccherini, si può chiudere già nelle prossime ore"
29 agosto 2017 21:20
Tuttosport: Giaccherini proposto alla Fiorentina, la situazione...
02 agosto 2017 11:38
Valcareggi: "Borja a queste cifre è regalato! Giaccherini in Viola? Può essere, magari dopo il 15 agosto"
02 luglio 2017 13:58
Retroscena Giaccherini, si era offerto ma Corvino gli ha detto no. Ecco perché
31 gennaio 2017 14:35
Ag. Giaccherini: "Fiorentina? Mi piacerebbe, Corvino deve solo chiamarmi"
26 gennaio 2017 12:20
PERCHÉ NO? DUE PROSSIME MOSSE PER LA FIORENTINA...
25 gennaio 2017 20:29
Giaccherini si è già pentito della scelta Napoli. Adesso può arrivare in maglia viola...
25 gennaio 2017 11:57
L'ennesima balla in un mercato viola ancora fermo
09 gennaio 2017 12:25
Boudebouz e Giaccherini le ultime idee per il centrocampo della Fiorentina
04 gennaio 2017 17:57
Giaccherini e il retroscena della trattativa saltata con la Fiorentina. Figuraccia o interesse di secondo piano?
13 luglio 2016 14:38
Giaccherini ha detto sì al Napoli, la Fiorentina si era fatta indietro per l'ingaggio alto
12 luglio 2016 08:11
Giaccherini al Torino? Non c'è ancora nulla. Mentre Corvino e la Fiorentina...
07 luglio 2016 01:46
Prestito con diritto di riscatto, la strategia di Corvino per Giaccherini a Firenze. I costi
29 giugno 2016 11:42
Un orange per Sousa: servono 8 milioni. Giak esclude Tello: la scelta
18 giugno 2016 17:45
Sky, Giaccherini sempre piu verso Firenze, Tello torna al Barcellona
17 giugno 2016 00:50
Ag. Giaccherini: "Costa meno di due milioni, lui vorrebbe venire alla Fiorentina. Corvino..."
14 giugno 2016 15:12
Giaccherini piu Diawara, Corvino tenta il doppio colpo. Fissato il prezzo per Diawara
30 maggio 2016 11:02
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