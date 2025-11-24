Giaccherini: “La Fiorentina prima di Vanoli aveva un deficit fisico notevole, si vedeva che era carente”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex centrocampista Emanuele Giaccherini per parlare di Fiorentina-Juventus: “Primo tempo equilibrato con attenzione sulla fase difensiva poi il secondo è stato diverso con una Fiorentina che si è ribellata al momento e al risultato ed è riuscita a prendere un buon punto pur soffrendo nel finale. La Fiorentina ora lotta, è meno bella ma più efficace, anche sabato è stata più compatta e ha controllato bene le linee.”

Prosegue: “Purtroppo si è messa in una situazione complicata perché gli obiettivi sono cambiati, ma ora c’è da lottare anche se non è abituata alla posizione. Vanoli deve lavorare sulla testa per prendere più punti possibili abbassando un po’ l’asticella che era stata messa troppo in alto.”

Su Vanoli: “Ha messo tanta benzina nelle gambe perché la Fiorentina era carente a livello fisico ed atletico e lui ha fatto un lavoro bello duro che va scaricato e in chiusura si è visto. Sono convinto che è l’uomo giusto perché la Fiorentina ha qualità e lui ha tanto temperamento.”

Sulla Fiorentina: “La squadra ha cominciato a vedere nero, non riuscivano a fare niente e lì diventa grande il problema perché poi le settimane diventano lunghe. Ci vogliono i giocatori più esperti perchè sono quelli che hanno il carattere per aiutare il gruppo a risollevarsi e cambiare allenatore è stato giusto.”