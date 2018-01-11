Valcareggi: "Giaccherini potrebbe far fare il salto di qualità alla Fiorentina, ma non mi hanno cercato"

Furio Valcareggi, agente fra gli altri di Emanuele Giaccherini, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Giaccherini è un prodotto non facile da trovare a gennaio, è un calciatore attuale...

Furio Valcareggi, agente fra gli altri di Emanuele Giaccherini, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Giaccherini è un prodotto non facile da trovare a gennaio, è un calciatore attuale e fresco. Lasceremo sicuramente il Napoli e ci stiamo già muovendo al fine di individuare una nuova sistemazione".

Prosegue proprio su una delle squadre interessate: "La Fiorentina? L'ha cercato in estate, adesso non li ho sentiti ed è un peccato perché potrebbe far fare il salto di qualità ai viola".

Conclude sull'Atalanta: "L'Atalanta? Non so, se danno via qualcuno può essere. A Sartori sicuramente piace".