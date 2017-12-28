Giaccherini verso la Fiorentina? Si tratta ma la società viola non vuole dargli l'ingaggio di Napoli
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il trasferimento di Emmanuele Giaccherini dal Napoli alla Fiorentina potrebbe essere realtà nella prossima finestra di calciomercato a gennaio. I due club tr...
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2017 16:15
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il trasferimento di Emmanuele Giaccherini dal Napoli alla Fiorentina potrebbe essere realtà nella prossima finestra di calciomercato a gennaio. I due club trattano e lavorano per trovare l'accordo ma il nodo resta sempre l'ingaggio dato che il calciatore guadagna quasi 2 milioni di euro l'anno mentre la società viola non intende dargli lo stesso ingaggio di Napoli.