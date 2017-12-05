Valcareggi: "Giaccherini? Se dipendesse da me giocherebbe nella Fiorentina, ma non chiederà la cessione"

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione del suo assistito ai microfoni di Radio Marte: "Posso dire ad alta voce che lo stimano in tanti, r...

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione del suo assistito ai microfoni di Radio Marte: "Posso dire ad alta voce che lo stimano in tanti, roba seria: parliamo delle prime sei del campionato".

Prosegue sul Napoli: "Per il Napoli è incedibile, ma mi dovranno spiegare perché, considerando anche che in passato ho portato tre offerte, tutte rifiutate".

E sul suo assistito: "Il calciatore non chiederà la cessione se continuerà ad essere dichiarato incedibile".

E conclude con un pensiero personale: "Se fosse dipeso da me, sarebbe potuto andare alla Roma, alla Juve o alla Fiorentina".