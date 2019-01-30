"Giaccherini è stato vicino, la prima volta gli è stato preferito Benassi. La seconda..."

Furio Valcareggi, tifoso viola e procuratore di Giaccherini ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La formazione che fa Pioli, anche se criticata, è quella che farebbero tutti. Che colpa ha P...

Furio Valcareggi, tifoso viola e procuratore di Giaccherini ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La formazione che fa Pioli, anche se criticata, è quella che farebbero tutti. Che colpa ha Pioli se Hugo, Milenkovic e Pezzella sbagliano?

Giaccherini mi ha detto che tornare a centrocampo e poi vedersi annullato il gol è una sensazione bruttissima, ma comunque il gol andava annullato perché Pellissier pesta la linea.

Giaccherini non è mai andato alla Fiorentina per diversi motivi. Nell'ultimo periodo c'è stato scetticismo per un’eventuale mancata possibilità di ricederlo dopo, per la sua età. Un anno e mezzo fa gli hanno preferito Benassi. Pioli gli ha sempre preferito altri giocatori. Un anno Corvino mi chiamo il 29 agosto, ma non se ne fece niente. Quando era al Cesena, Corvino voleva prenderlo a parametro zero, mi chiamò per primo, ma poi la Juventus lo prese perché pago di più"