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Notizie Chievo Fiorentina

Pioli vs Cagliari, 16 vittorie su 26 partite disputate dal tecnico viola contro i sardi

23 agosto 2025 16:04

Cofie: "Non veniamo a Firenze per mangiare la bistecca. Gol Biraghi a Verona? Poco fair play"

07 marzo 2023 10:11

TMW, interesse Fiorentina per Krizanovic. Sul portiere della Croazia U19 c'è anche il Chievo

02 agosto 2021 18:25

Sportitalia, la Fiorentina ha offerto un ruolo meno importante a Dainelli che amareggiato va al Chievo

01 giugno 2021 13:07

TMW, Dainelli-Fiorentina addio vicino. Può diventare il direttore sportivo del Chievo Verona

01 giugno 2021 12:00

Longari, Sportitalia: "Fiorentina ha sondato Ekuban del Trabzonspor. Sull'attaccante c'è anche la Samp"

12 maggio 2021 16:21

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

Ufficiale, il difensore Illanes della Fiorentina è stato ceduto al Chievo

23 settembre 2020 16:10

Allarme Coronavirus, rinviate Milan-Fiorentina Women’s e Chievo-Fiorentina Primavera

23 febbraio 2020 10:55

Bigica: "Siamo sempre a disposizione della prima squadra. Fa piacere vedere Barone e Pradè"

20 ottobre 2019 21:20

Barone e Pradè stanno seguendo Fiorentina-Chievo Primavera

20 ottobre 2019 18:38

Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via

09 ottobre 2019 09:24

Skysport, Tomovic torna in serie A. Lo vuole la Spal, trattativa ai dettagli

02 agosto 2019 22:23

Ufficiale: Massimo Gobbi annuncia il ritiro dal calcio: "È stato un viaggio meraviglioso"

08 luglio 2019 14:58

La Spal fa poker contro il Chievo e supera la Fiorentina mandandola al tredicesimo posto in classifica

04 maggio 2019 21:01

Massimo Orlando: "La Fiorentina ora può trovare i gol con un lampo. Ecco la ricetta giusta.."

05 febbraio 2019 22:46

"Giaccherini è stato vicino, la prima volta gli è stato preferito Benassi. La seconda..."

30 gennaio 2019 14:41

Depaoli in viola? Prima la cessione di un terzino, fra Diks e Laurini il più vicino all'addio

30 gennaio 2019 11:49

Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Depaoli, terzino destro del Chievo. La richiesta...

29 gennaio 2019 15:00

Moviola Gazzetta: "Giusto annullare gol al Chievo. Viene assegnato il rigore sbagliato..."

28 gennaio 2019 11:26

Pioli: "Dovevamo fare più gol. Nello spogliatoio a inizio partita Muriel ci ha detto..."

27 gennaio 2019 15:28

IL CHIEVO SI LAMENTA MOLTISSIMO DEL VAR, MA IN REALTA' L'ARBITRAGGIO DI CHIFFI...

27 gennaio 2019 15:25

Pioli: "I ragazzi non mollano mai, vittoria importante per il nostro obbiettivo che rimane il sesto posto"

27 gennaio 2019 14:54

Chiesa: "Partita rocambolesca, ci abbiamo creduto anche in dieci. Continuiamo a sognare..."

27 gennaio 2019 14:32

Il Chievo furioso su Twitter, contestato pesantemente l'arbitro Chiffi

27 gennaio 2019 13:16

Pellissier: "Stiamo dominando ma ci manca un rigore e il gol è stato annullato per un piede"

27 gennaio 2019 13:12

Milenkovic è già tornato a Firenze, per lui febbre nella notte. Proverà a recuperare per la Roma

27 gennaio 2019 11:32

Se Thereau non parte il mercato viola in attacco è chiuso. Le offerte di Chievo e Cagliari...

12 gennaio 2019 03:19

Nazione, scambio tra Chievo e Fiorentina. A Firenze Stepinski, a Verona Vlahovic. I dettagli...

19 dicembre 2018 12:34

"Aiuti arbitrali", i viola hanno un punto in più, Chievo il più aiutato. L'Atalanta...

10 dicembre 2018 18:16

DAL CHIEVO AL FROSINONE, L'INVOLUZIONE VIOLA E LA POCA VOGLIA DI ATTACCARE

16 novembre 2018 19:39

Ventura senza vergogna, si dimette dal Chievo e chiede la buonuscita al presidente

13 novembre 2018 12:10

Vincono Empoli e Roma su Udinese e Samp. Pareggio tra Chievo e Bologna. I marcatori...

11 novembre 2018 16:33

Il Chievo non va e D'Anna è sulla graticola, da Verona pensano a Iachini come sostituto. Ventura alternativa

05 ottobre 2018 18:05

Roma-Chievo oscurata per 40 secondi su Dazn, proteste con screenshot dei telespettatori

16 settembre 2018 14:46

La Roma si fa rimontare 2 gol dal Chievo in casa, resta sotto la Fiorentina in classifica

16 settembre 2018 14:30

Chievo e Parma rischiano la retrocessione per illecito, la serie A potrebbe essere stravolta

16 luglio 2018 10:25

Valcareggi: “Dieci milioni per fare mercato? Non scherziamo, ne ha di più il Chievo"

07 giugno 2018 14:38

La Fiorentina segue un giocatore del Chievo. Ecco la cifra richiesta dei giallo-blu

21 maggio 2018 17:20

Astori: "Vinto soffrendo insieme. Non abbiamo bisogno di altri ragazzi da lanciare, il mio rinnovo..."

25 febbraio 2018 16:52

Dabo, ecco la tua occasione: contro il Chievo da vice Badelj. Pioli gli affida le chiavi del centrocampo...

21 febbraio 2018 11:40

Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"

18 febbraio 2018 13:55

Da 2-0 a 2-3 contro il Chievo: Hagi non basta, adesso per la Primavera è crisi

02 dicembre 2017 17:22

Bucchioni: "La Fiorentina contro la Lazio non ha rubato niente, ma non può stare dietro al Chievo"

30 novembre 2017 20:49

Bucchioni: "Servirebbe Mazzarri, ma non credo accetterebbe. Spesi 75 milioni per valere come il Chievo...''

22 novembre 2017 10:54

Un super Inglese trascina il Chievo nel derby contro il Verona. Maran mette Tomovic in panchina

22 ottobre 2017 14:32

Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese

19 ottobre 2017 12:45

Chievo, Inter e quei tanti gol subiti dalla Fiorentina su cross. Più facile subirli che farli in casa viola

12 ottobre 2017 10:18

La Nazione, ma siamo sicuri che i giocatori credono nel modulo che stanno facendo?

02 ottobre 2017 11:35

"Negli spogliatoi eravamo troppo rilassati" cosi la Fiorentina si fa rimontare e perde a Verona

02 ottobre 2017 11:25

Gazzetta: Chievo più in forma. Alla Fiorentina non basta il gol di Simeone

02 ottobre 2017 10:31

Nazione: una Fiorentina poco grintosa si fa rimontare dal Chievo di Castro

02 ottobre 2017 10:25

Castro: "Il secondo un gran gol, non è facile rimontare a una squadra così forte. Maradona.."

01 ottobre 2017 17:42

IL PROBLEMA NON È BIRAGHI MA CHI LO HA COMPRATO. DISASTRO BENASSI

01 ottobre 2017 17:06

Simeone illude la Fiorentina. Castro fa doppietta e il Chievo ribalta il risultato (2-1)

01 ottobre 2017 16:41

Errore di posizionamento di Biraghi, Castro punisce la Fiorentina

01 ottobre 2017 15:19

Chievo-Fiorentina, il ritrovo degli ex: cinque a Verona, due in viola

30 settembre 2017 18:25

Gil Dias carica la squadra in vista del Chievo: ''1 day left''

30 settembre 2017 17:41

Maran: ''I punti della viola non rispecchiano il suo valore. Io accostato alla Fiorentina in estate, ma...''

30 settembre 2017 17:07

Mencucci: "Contro il Chievo sulla carta non dovrebbe esserci partita. I Della Valle non si sono distaccati dalla Fiorentina"

29 settembre 2017 21:40

Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...''

29 settembre 2017 17:46

Tomovic: "Chievo mi è gia entrata nel cuore. Niente Fiorentina, per me conta solo il presente"

29 settembre 2017 15:24

Corriere: Eysseric dal 1' contro il Chievo, Saponara a gara in corso

29 settembre 2017 10:27

Ds Chievo: "Tomovic giocherebbe titolare quasi ovunque in serie A. Era incedibile per la Fiorentina, poi..."

28 settembre 2017 19:41

Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...

28 settembre 2017 12:45

Verso il Chievo, difesa e centrocampo già fatti, mentre in avanti solo Chiesa è sicuro del posto da titolare

28 settembre 2017 10:29

Tomovic contro la Fiorentina, domenica la prima contro il difensore serbo. Cinque anni a Firenze

27 settembre 2017 10:30

Stepinski: "Archiviamo la partita di Cagliari e pensiamo subito alla Fiorentina, vogliamo vincere"

25 settembre 2017 12:14

Tomovic: ''Al Chievo sono contento". All'esordio però fallo da rigore e pareggio Atalanta...

18 settembre 2017 16:26

Tomovic si presenta: "A Firenze clima non sereno, intorno a me molta negatività. Al Chievo per far vedere quanto valgo.."

05 settembre 2017 16:03

Il Mattino, il Napoli ha preso Inglese dal Chievo per scambiarlo il prossimo anno con Chiesa della Fiorentina

02 settembre 2017 10:48

La cessione di Tomovic al Chievo è nata all'ora di pranzo, con il benestare di Pioli

01 settembre 2017 14:12

Hotel Melià: Tomovic in prestito al Chievo, affare quasi fatto. Superato il Toro...

31 agosto 2017 16:30

Obiettivi: Djordjevic piace all'Atalanta mentre Tonelli è vicino al Chievo

30 agosto 2017 12:46

Corvino per la fascia pensa a Depaoli, ma per il Chievo è un punto fermo

22 giugno 2017 23:26

La Fiorentina segue con interesse Inglese del Chievo Verona, su di lui anche il Crystal Palace

21 giugno 2017 12:48

Corriere Fiorentino: Viola non mollano Simeone, ma non parte per meno di 15 milioni. Intanto, spunta un nuovo nome per il centrocampo...

21 giugno 2017 10:53

Gamberini: "Sono stato 7 anni a Firenze ma sabato tiferò Napoli, li ho trovato amore"

17 maggio 2017 16:43

Corriere: Gonzalo rischia 1 mese di stop, rientro in Europa League?

23 gennaio 2017 10:43

Chievo-Fiorentina 0-1 al 45': la sblocca Tello, ma Sousa soffre

21 gennaio 2017 18:44

Day after: l'eredità di Fiorentina-Chievo in 4 punti...

12 gennaio 2017 12:38

Berna: "Il rigore c'era. Sto bene qui e per adesso resto"

11 gennaio 2017 20:27

Bernardeschi in extremis, viola ai quarti: 1 a 0 al Chievo

11 gennaio 2017 19:26

La Fiorentina parte bene poi si spegne. Nel recupero incrocio di Berna e Chievo in 10, ma è solo 0-0

11 gennaio 2017 18:19

Per Fiorentina-Chievo c'è Celi. Posado e Valeriani gli assistenti

09 gennaio 2017 12:41

Sospiro di sollievo Borja Valero. Si allena in gruppo, sarà disponibile per Chievo e Juventus

09 gennaio 2017 10:29

Maran bestemmia in diretta, squalificato per un turno dalla prova tv

13 settembre 2016 19:54

Viola è qui la festa: 1 a 0 al Chievo, ci pensa Carlos Sanchez

28 agosto 2016 22:45

90 anni di Fiorentina: tutte le info. Curve tra 5 e 10 euro, ecco gli sconti

05 agosto 2016 16:33

FORM.UFFICIALI: IN ATTACCO CON ZARATE E KALINIC. AL POSTO DI BERNA..

30 aprile 2016 19:51

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