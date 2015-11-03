Notizie Chievo Fiorentina

Pioli vs Cagliari, 16 vittorie su 26 partite disputate dal tecnico viola contro i sardi
23 agosto 2025 16:04
Cofie: "Non veniamo a Firenze per mangiare la bistecca. Gol Biraghi a Verona? Poco fair play"
07 marzo 2023 10:11
TMW, interesse Fiorentina per Krizanovic. Sul portiere della Croazia U19 c'è anche il Chievo
02 agosto 2021 18:25
Sportitalia, la Fiorentina ha offerto un ruolo meno importante a Dainelli che amareggiato va al Chievo
01 giugno 2021 13:07
TMW, Dainelli-Fiorentina addio vicino. Può diventare il direttore sportivo del Chievo Verona
01 giugno 2021 12:00
Longari, Sportitalia: "Fiorentina ha sondato Ekuban del Trabzonspor. Sull'attaccante c'è anche la Samp"
12 maggio 2021 16:21
Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento
10 maggio 2021 17:08
Ufficiale, il difensore Illanes della Fiorentina è stato ceduto al Chievo
23 settembre 2020 16:10
Allarme Coronavirus, rinviate Milan-Fiorentina Women’s e Chievo-Fiorentina Primavera
23 febbraio 2020 10:55
Bigica: "Siamo sempre a disposizione della prima squadra. Fa piacere vedere Barone e Pradè"
20 ottobre 2019 21:20
Barone e Pradè stanno seguendo Fiorentina-Chievo Primavera
20 ottobre 2019 18:38
Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via
09 ottobre 2019 09:24
Skysport, Tomovic torna in serie A. Lo vuole la Spal, trattativa ai dettagli
02 agosto 2019 22:23
Ufficiale: Massimo Gobbi annuncia il ritiro dal calcio: "È stato un viaggio meraviglioso"
08 luglio 2019 14:58
La Spal fa poker contro il Chievo e supera la Fiorentina mandandola al tredicesimo posto in classifica
04 maggio 2019 21:01
Massimo Orlando: "La Fiorentina ora può trovare i gol con un lampo. Ecco la ricetta giusta.."
05 febbraio 2019 22:46
"Giaccherini è stato vicino, la prima volta gli è stato preferito Benassi. La seconda..."
30 gennaio 2019 14:41
Depaoli in viola? Prima la cessione di un terzino, fra Diks e Laurini il più vicino all'addio
30 gennaio 2019 11:49
Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Depaoli, terzino destro del Chievo. La richiesta...
29 gennaio 2019 15:00
Moviola Gazzetta: "Giusto annullare gol al Chievo. Viene assegnato il rigore sbagliato..."
28 gennaio 2019 11:26
Pioli: "Dovevamo fare più gol. Nello spogliatoio a inizio partita Muriel ci ha detto..."
27 gennaio 2019 15:28
IL CHIEVO SI LAMENTA MOLTISSIMO DEL VAR, MA IN REALTA' L'ARBITRAGGIO DI CHIFFI...
27 gennaio 2019 15:25
Pioli: "I ragazzi non mollano mai, vittoria importante per il nostro obbiettivo che rimane il sesto posto"
27 gennaio 2019 14:54
Chiesa: "Partita rocambolesca, ci abbiamo creduto anche in dieci. Continuiamo a sognare..."
27 gennaio 2019 14:32
Il Chievo furioso su Twitter, contestato pesantemente l'arbitro Chiffi
27 gennaio 2019 13:16
Pellissier: "Stiamo dominando ma ci manca un rigore e il gol è stato annullato per un piede"
27 gennaio 2019 13:12
Milenkovic è già tornato a Firenze, per lui febbre nella notte. Proverà a recuperare per la Roma
27 gennaio 2019 11:32
Se Thereau non parte il mercato viola in attacco è chiuso. Le offerte di Chievo e Cagliari...
12 gennaio 2019 03:19
Nazione, scambio tra Chievo e Fiorentina. A Firenze Stepinski, a Verona Vlahovic. I dettagli...
19 dicembre 2018 12:34
"Aiuti arbitrali", i viola hanno un punto in più, Chievo il più aiutato. L'Atalanta...
10 dicembre 2018 18:16
DAL CHIEVO AL FROSINONE, L'INVOLUZIONE VIOLA E LA POCA VOGLIA DI ATTACCARE
16 novembre 2018 19:39
Ventura senza vergogna, si dimette dal Chievo e chiede la buonuscita al presidente
13 novembre 2018 12:10
Vincono Empoli e Roma su Udinese e Samp. Pareggio tra Chievo e Bologna. I marcatori...
11 novembre 2018 16:33
Il Chievo non va e D'Anna è sulla graticola, da Verona pensano a Iachini come sostituto. Ventura alternativa
05 ottobre 2018 18:05
Roma-Chievo oscurata per 40 secondi su Dazn, proteste con screenshot dei telespettatori
16 settembre 2018 14:46
La Roma si fa rimontare 2 gol dal Chievo in casa, resta sotto la Fiorentina in classifica
16 settembre 2018 14:30
Chievo e Parma rischiano la retrocessione per illecito, la serie A potrebbe essere stravolta
16 luglio 2018 10:25
Valcareggi: “Dieci milioni per fare mercato? Non scherziamo, ne ha di più il Chievo"
07 giugno 2018 14:38
La Fiorentina segue un giocatore del Chievo. Ecco la cifra richiesta dei giallo-blu
21 maggio 2018 17:20
Astori: "Vinto soffrendo insieme. Non abbiamo bisogno di altri ragazzi da lanciare, il mio rinnovo..."
25 febbraio 2018 16:52
Dabo, ecco la tua occasione: contro il Chievo da vice Badelj. Pioli gli affida le chiavi del centrocampo...
21 febbraio 2018 11:40
Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"
18 febbraio 2018 13:55
Da 2-0 a 2-3 contro il Chievo: Hagi non basta, adesso per la Primavera è crisi
02 dicembre 2017 17:22
Bucchioni: "La Fiorentina contro la Lazio non ha rubato niente, ma non può stare dietro al Chievo"
30 novembre 2017 20:49
Bucchioni: "Servirebbe Mazzarri, ma non credo accetterebbe. Spesi 75 milioni per valere come il Chievo...''
22 novembre 2017 10:54
Un super Inglese trascina il Chievo nel derby contro il Verona. Maran mette Tomovic in panchina
22 ottobre 2017 14:32
Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese
19 ottobre 2017 12:45
Chievo, Inter e quei tanti gol subiti dalla Fiorentina su cross. Più facile subirli che farli in casa viola
12 ottobre 2017 10:18
La Nazione, ma siamo sicuri che i giocatori credono nel modulo che stanno facendo?
02 ottobre 2017 11:35
"Negli spogliatoi eravamo troppo rilassati" cosi la Fiorentina si fa rimontare e perde a Verona
02 ottobre 2017 11:25
Gazzetta: Chievo più in forma. Alla Fiorentina non basta il gol di Simeone
02 ottobre 2017 10:31
Nazione: una Fiorentina poco grintosa si fa rimontare dal Chievo di Castro
02 ottobre 2017 10:25
Castro: "Il secondo un gran gol, non è facile rimontare a una squadra così forte. Maradona.."
01 ottobre 2017 17:42
IL PROBLEMA NON È BIRAGHI MA CHI LO HA COMPRATO. DISASTRO BENASSI
01 ottobre 2017 17:06
Simeone illude la Fiorentina. Castro fa doppietta e il Chievo ribalta il risultato (2-1)
01 ottobre 2017 16:41
Errore di posizionamento di Biraghi, Castro punisce la Fiorentina
01 ottobre 2017 15:19
Chievo-Fiorentina, il ritrovo degli ex: cinque a Verona, due in viola
30 settembre 2017 18:25
Gil Dias carica la squadra in vista del Chievo: ''1 day left''
30 settembre 2017 17:41
Maran: ''I punti della viola non rispecchiano il suo valore. Io accostato alla Fiorentina in estate, ma...''
30 settembre 2017 17:07
Mencucci: "Contro il Chievo sulla carta non dovrebbe esserci partita. I Della Valle non si sono distaccati dalla Fiorentina"
29 settembre 2017 21:40
Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...''
29 settembre 2017 17:46
Tomovic: "Chievo mi è gia entrata nel cuore. Niente Fiorentina, per me conta solo il presente"
29 settembre 2017 15:24
Corriere: Eysseric dal 1' contro il Chievo, Saponara a gara in corso
29 settembre 2017 10:27
Ds Chievo: "Tomovic giocherebbe titolare quasi ovunque in serie A. Era incedibile per la Fiorentina, poi..."
28 settembre 2017 19:41
Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...
28 settembre 2017 12:45
Verso il Chievo, difesa e centrocampo già fatti, mentre in avanti solo Chiesa è sicuro del posto da titolare
28 settembre 2017 10:29
Tomovic contro la Fiorentina, domenica la prima contro il difensore serbo. Cinque anni a Firenze
27 settembre 2017 10:30
Stepinski: "Archiviamo la partita di Cagliari e pensiamo subito alla Fiorentina, vogliamo vincere"
25 settembre 2017 12:14
Tomovic: ''Al Chievo sono contento". All'esordio però fallo da rigore e pareggio Atalanta...
18 settembre 2017 16:26
Tomovic si presenta: "A Firenze clima non sereno, intorno a me molta negatività. Al Chievo per far vedere quanto valgo.."
05 settembre 2017 16:03
Il Mattino, il Napoli ha preso Inglese dal Chievo per scambiarlo il prossimo anno con Chiesa della Fiorentina
02 settembre 2017 10:48
La cessione di Tomovic al Chievo è nata all'ora di pranzo, con il benestare di Pioli
01 settembre 2017 14:12
Hotel Melià: Tomovic in prestito al Chievo, affare quasi fatto. Superato il Toro...
31 agosto 2017 16:30
Obiettivi: Djordjevic piace all'Atalanta mentre Tonelli è vicino al Chievo
30 agosto 2017 12:46
Corvino per la fascia pensa a Depaoli, ma per il Chievo è un punto fermo
22 giugno 2017 23:26
La Fiorentina segue con interesse Inglese del Chievo Verona, su di lui anche il Crystal Palace
21 giugno 2017 12:48
Corriere Fiorentino: Viola non mollano Simeone, ma non parte per meno di 15 milioni. Intanto, spunta un nuovo nome per il centrocampo...
21 giugno 2017 10:53
Gamberini: "Sono stato 7 anni a Firenze ma sabato tiferò Napoli, li ho trovato amore"
17 maggio 2017 16:43
Corriere: Gonzalo rischia 1 mese di stop, rientro in Europa League?
23 gennaio 2017 10:43
Chievo-Fiorentina 0-1 al 45': la sblocca Tello, ma Sousa soffre
21 gennaio 2017 18:44
Day after: l'eredità di Fiorentina-Chievo in 4 punti...
12 gennaio 2017 12:38
Berna: "Il rigore c'era. Sto bene qui e per adesso resto"
11 gennaio 2017 20:27
Bernardeschi in extremis, viola ai quarti: 1 a 0 al Chievo
11 gennaio 2017 19:26
La Fiorentina parte bene poi si spegne. Nel recupero incrocio di Berna e Chievo in 10, ma è solo 0-0
11 gennaio 2017 18:19
Per Fiorentina-Chievo c'è Celi. Posado e Valeriani gli assistenti
09 gennaio 2017 12:41
Sospiro di sollievo Borja Valero. Si allena in gruppo, sarà disponibile per Chievo e Juventus
09 gennaio 2017 10:29
Maran bestemmia in diretta, squalificato per un turno dalla prova tv
13 settembre 2016 19:54
Viola è qui la festa: 1 a 0 al Chievo, ci pensa Carlos Sanchez
28 agosto 2016 22:45
90 anni di Fiorentina: tutte le info. Curve tra 5 e 10 euro, ecco gli sconti
05 agosto 2016 16:33
FORM.UFFICIALI: IN ATTACCO CON ZARATE E KALINIC. AL POSTO DI BERNA..
30 aprile 2016 19:51
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