Da 2-0 a 2-3 contro il Chievo: Hagi non basta, adesso per la Primavera è crisi
Adesso è davvero crisi per la Fiorentina Primavera. I viola escono sconfitti - dopo la batosta in settimana contro il Milan - anche dal Chievo: 2-3 il risultato finale. Non bastano una magia di Ianis...
Adesso è davvero crisi per la Fiorentina Primavera. I viola escono sconfitti - dopo la batosta in settimana contro il Milan - anche dal Chievo: 2-3 il risultato finale. Non bastano una magia di Ianis Hagi ed il gol di Sottil: la Fiorentina, avanti 2-0, si fa recuperare e rimontare dai clivensi.
FIORENTINA: Cerofolini; Lakti, Illanes, Pinto, Ranieri; Toure, Valencic; Sottil, Hagi, Maganjic; Gori. A disp.: Ghidotti, Simonti, Purro, Faye, Nannelli, Marozzi, Corigliano, Meli, Longo. All.: Emiliano Bigica
CHIEVO VERONA: Pavoni; Kaleba, Sbampato, Pogliano, Michelotti; Di Masi, Liberal, Danieli; Vignato, Isufaj, Bertagnoli. A disp.: Zanchetta, Bran, Costa, Haukioja, Barellini, Gianola, Omayer, Pedroni, Rivi, Dafovski. All.: Lorenzo D’Anna