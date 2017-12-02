Bigica: "Sette minuti di pura follia. Sono giovani, ma si rendano conto della maglia che indossano"

E' un Emiliano Bigica affranto ed al contempo furente, quello che parla dopo la sconfitta interna della sua Fiorentina Primavera, contro il Chievo: "Questa sconfitta fa male, anche perché stavamo gest...

E' un Emiliano Bigica affranto ed al contempo furente, quello che parla dopo la sconfitta interna della sua Fiorentina Primavera, contro il Chievo: "Questa sconfitta fa male, anche perché stavamo gestendo nella miglior maniera. Al primo evento negativo abbiamo avuto paura. Dobbiamo far sì che certe cose non accadano. Sono giovani è vero, ma è il momento di fare qualcosa in più. Indossiamo una maglia importante, i passi falsi finora sono stati troppi, deve avvenire una crescita mentale. Dobbiamo rivedere quei sette minuti di follia e capire cosa non sia andato. Sono convinto che ne verremo fuori perché è un momento in cui uno vede tutto buio ed io dovrò mettere i ragazzi nella condizione di tornare a vincere".