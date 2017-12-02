Guetta: "Simeone o Baba? No, riportiamo Kalinic a Firenze. Se Chiesa va via fratture in famiglia"

Il giornalista David Guetta ha inquadrato il momento vissuto dalla viola, a Radio Bruno Toscana: " Se Chiesa dovesse andare via da Firenze, si creerebbero delle fratture in famiglia. Rossi? Saremo con...

Il giornalista David Guetta ha inquadrato il momento vissuto dalla viola, a Radio Bruno Toscana: " Se Chiesa dovesse andare via da Firenze, si creerebbero delle fratture in famiglia. Rossi? Saremo contenti se segnerà, ma i rimpianti ci saranno sempre. Da quando si è fatto male contro il Livorno non è mai tornato sui suoi livelli. Offerte di fondi ai Della Valle per la cessione della Fiorentina? Non mi risultano, anche se rispetto chi ha dato la notizia. La Fiorentina sta rendendo secondo le sue potenzialità, siamo sul 6. Le critiche della Lazio sul rigore concesso alla Fiorentina? La Lazio è andata oltre. Diciamo che poteva essere fischiato il rigore su Parolo. Simeone o Babacar contro il Sassuolo? Difficile dirlo, farei giocare Kalinic, lo riporterei a Firenze".