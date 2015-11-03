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Notizie Guetta Fiorentina

Guetta: "Berardi superiore a Vlahovic: la pista per portarlo a Firenze è calda. Perplesso su Sottil"

26 agosto 2021 22:19

Guetta: "Mi rifiuto di credere che Gattuso non venga a Firenze per le discussioni a fine partita"

18 maggio 2021 21:49

Guetta: "La mediocrità della Fiorentina è da imputare solo alla società. Magari i giornalisti potessero incidere"

14 maggio 2021 14:41

Guetta: "La Fiorentina era un traguardo da raggiungere. Come siamo caduti così in basso negli ultimi anni?"

29 aprile 2021 21:58

Guetta: "Con Prandelli c'è tantissima voglia di ripartire, non si tratta di una minestra riscaldata"

09 novembre 2020 21:12

Guetta: "No a Montella, la situazione ideala per la Fiorentina sarebbe Cesare Prandelli"

03 novembre 2020 13:16

Guetta: "I tifosi avrebbero consigliato di non dare la fascia di Astori a Chiesa"

02 ottobre 2020 23:05

Guetta: "Se non resta Iachini serve uno alla Spalletti. Liverani? Sarebbe come Montella"

25 febbraio 2020 20:41

Guetta: "Kalinic alla Fiorentina? Perchè non prendere anche Montolivo? Dai, riprendiamoli tutti"

20 dicembre 2019 11:23

Esclusiva Guetta: "Chiesa non rimarrà, arriveremo 7', vi spiego perchè sono pessimista sullo stadio"

07 novembre 2019 16:34

(VIDEO) Lite radiofonica tra Brovarone e Guetta sulla regolarità della partita Fiorentina-Genoa

31 maggio 2019 15:49

Guetta: "I Della Valle sono la migliore soluzioni. A giro non c'è di meglio"

12 febbraio 2019 22:28

Contestazione curva: "Dopo Mazzini aspettiamo Moggi: siete la vergogna di Firenze”. Su Guetta e Sconcerti...

16 dicembre 2018 19:02

Guetta: "Ora rivalutate il mercato di Corvino, è da 6,5. Chiesa resta, da Saponara vorrei i gol"

14 aprile 2018 15:09

Guetta: "Simeone o Baba? No, riportiamo Kalinic a Firenze. Se Chiesa va via fratture in famiglia"

02 dicembre 2017 18:07

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