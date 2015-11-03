Notizie Guetta Fiorentina

Guetta: "Berardi superiore a Vlahovic: la pista per portarlo a Firenze è calda. Perplesso su Sottil"
26 agosto 2021 22:19
Guetta: "Mi rifiuto di credere che Gattuso non venga a Firenze per le discussioni a fine partita"
18 maggio 2021 21:49
Guetta: "La mediocrità della Fiorentina è da imputare solo alla società. Magari i giornalisti potessero incidere"
14 maggio 2021 14:41
Guetta: "La Fiorentina era un traguardo da raggiungere. Come siamo caduti così in basso negli ultimi anni?"
29 aprile 2021 21:58
Guetta: "Con Prandelli c'è tantissima voglia di ripartire, non si tratta di una minestra riscaldata"
09 novembre 2020 21:12
Guetta: "No a Montella, la situazione ideala per la Fiorentina sarebbe Cesare Prandelli"
03 novembre 2020 13:16
Guetta: "I tifosi avrebbero consigliato di non dare la fascia di Astori a Chiesa"
02 ottobre 2020 23:05
Guetta: "Se non resta Iachini serve uno alla Spalletti. Liverani? Sarebbe come Montella"
25 febbraio 2020 20:41
Guetta: "Kalinic alla Fiorentina? Perchè non prendere anche Montolivo? Dai, riprendiamoli tutti"
20 dicembre 2019 11:23
Esclusiva Guetta: "Chiesa non rimarrà, arriveremo 7', vi spiego perchè sono pessimista sullo stadio"
07 novembre 2019 16:34
(VIDEO) Lite radiofonica tra Brovarone e Guetta sulla regolarità della partita Fiorentina-Genoa
31 maggio 2019 15:49
Guetta: "I Della Valle sono la migliore soluzioni. A giro non c'è di meglio"
12 febbraio 2019 22:28
Contestazione curva: "Dopo Mazzini aspettiamo Moggi: siete la vergogna di Firenze”. Su Guetta e Sconcerti...
16 dicembre 2018 19:02
Guetta: "Ora rivalutate il mercato di Corvino, è da 6,5. Chiesa resta, da Saponara vorrei i gol"
14 aprile 2018 15:09
Guetta: "Simeone o Baba? No, riportiamo Kalinic a Firenze. Se Chiesa va via fratture in famiglia"
02 dicembre 2017 18:07
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