Guetta: "Ora rivalutate il mercato di Corvino, è da 6,5. Chiesa resta, da Saponara vorrei i gol"

David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento vissuto della Fiorentina: “Credo che Chiesa rimarrà alla Fiorentina nella prossima stagione. Semplici? Sarebbe una belliss...

David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento vissuto della Fiorentina: “Credo che Chiesa rimarrà alla Fiorentina nella prossima stagione. Semplici? Sarebbe una bellissima storia vederlo sulla panchina viola, ma la Fiorentina è una cosa e la Spal è un’altra: per questo ci andrei cauto. Immagino che i Della Valle adesso non vogliano sfruttare il trend positivo dopo la tragedia di Astori, ci sarà da aspettare ancora un po’ prima di sentire una dichiarazione decisa sul futuro. Saponara? Ha ancora margini di miglioramento, soprattutto mi aspetto cinque o sei gol da un trequartista. Corvino? Pescando tantissimo credo che abbia preso il buono e il meno buono. La valutazione deve essere rivista, può arrivare a un 6,5. Badelj? Penso che ci siano 10 possibilità su 100 per un suo rinnovo, ma è giusto giocarsele tutte. Sportiello si sta meritando la riconferma. Manca però un tassello: capire il reale valore di Dragowski. Su questo conta la decisione di Pioli e dei preparatori dei portieri”.