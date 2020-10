Guetta: “I tifosi avrebbero consigliato di non dare la fascia di Astori a Chiesa”

David Guetta ha commentato al Pentasport la scelta di fare giocare capitano questa sera Federico Chiesa, nonostante le voci sul suo prossimo arrivo alla Juventus:

“C’e da capire perchè non ha giocato con la fascia di Astori. Sembra che i tifosi abbiano consigliato alla Fiorentina questa scelta, poichè non degno di portarla visto il prossimo passaggio alla Juve. Il club viola per il momento però non ha confermato. Per conto mio andava fatto giocare con la fascia di Astori, altrimenti se non convinti di farlo giocare da capitano, andava data la fascia a un altro”

