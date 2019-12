“E perché non pensare a Montolivo per un rinforzo a centrocampo? Nicola Berti a dare una mano a Pradé per la scoperta nel mercato sudamericano, magari con Zerunian accanto a Barone? Ma sì, riprendiamoli tutti. Riportiamo a casa questi ragazzi e meno ragazzi che hanno dimostrato un così grande attaccamento alla Fiorentina, roba che nemmeno Chiarugi, Merlo e Antognoni messi insieme riescono a pareggiare. Però facciamo entrare nello staff anche uno psicoterapeuta e anche di quelli bravi. Perché appena trenta mesi fa il signor Nicola Kalinic soffriva di forti disturbi psicologici e presentava referti medici, mentre lui non si presentava mai agli allenamenti, ma era lo stesso così innamorato della maglia viola da farci commuovere. Sarà guarito?” queste le parole di David Guetta.

Tuttomercatoweb.com