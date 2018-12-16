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Contestazione curva: "Dopo Mazzini aspettiamo Moggi: siete la vergogna di Firenze”. Su Guetta e Sconcerti...

A pochi istanti dalla fine della partita la curva ha mostrato lo striscione: "Dopo Mazzini aspettiamo Moggi: siete la vergogna di Firenze”.  L’ex dirigente della Figc, coinvolto pesantemente nella vic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 19:02
Contestazione curva: "Dopo Mazzini aspettiamo Moggi: siete la vergogna di Firenze”. Su Guetta e Sconcerti... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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A pochi istanti dalla fine della partita la curva ha mostrato lo striscione: "Dopo Mazzini aspettiamo Moggi: siete la vergogna di Firenze”.  L’ex dirigente della Figc, coinvolto pesantemente nella vicenda Calciopoli, era presente insieme a Gino Salica a un evento al Franchi, che precisiamo, non era organizzato dalla Fiorentina.Sono stati cantati dei cori contro la società. La contestazione poi si è spostata verso i giornalisti Sconcerti e Guetta che secondo i tifosi sono "marionette che vivono di Fiorentina e non per la Fiorentina" come gli ultras. I due sono accusati dai gruppi della Fiesole di essere troppo filo societari

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