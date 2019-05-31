(VIDEO) Lite radiofonica tra Brovarone e Guetta sulla regolarità della partita Fiorentina-Genoa

Discussione con toni molto accesi a Radio Bruno Toscana, dopo che l'opinionista Bernardo Brovarone ha definito la partita col Genoa "non troppo regolare" e che quindi potesse portare anche a delle rip...

Discussione con toni molto accesi a Radio Bruno Toscana, dopo che l'opinionista Bernardo Brovarone ha definito la partita col Genoa "non troppo regolare" e che quindi potesse portare anche a delle ripercussioni sul caso Traorè. Guetta, direttore dell'emittente ha tenuto a precisare che si dissociava dal pensiero del loro ospite. Molto piccata è stata la risposta del noto intermediario che ha accusato Guetta di fare del protagonismo. I due però si sono successivamente chiariti, e la discussione è rientrata.

Ecco il video della discussione a mezzo radio



