Guetta: "Mi rifiuto di credere che Gattuso non venga a Firenze per le discussioni a fine partita"

Le parole di David Guetta ai microfoni di Pentasport, ai microfoni di Radio Bruno

David Guetta, direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei nomi accostati alla panchina della Fiorentina per la stagione 2021-2022. Ecco le sue parole:

GATTUSO "Gattuso alla Lazio? Secondo me resta Inzaghi. Mi rifiuto di credere che Gattuso non venga a Firenze per alcune discussioni a fine partita, anzi a lui piace un certo tipo di atteggiamento leonino. Problemi di staff? Gattuso va preso a tutto tondo, con il suo staff".

JURIC "Juric non scalderebbe i cuori dei tifosi ma è uno molto bravo con il materiale che ha".

FONSECA "Se non dovesse arrivare Gattuso penso che la pista estera possa essere spendibile e in grado di mettere d'accordo tutto, mi viene in mente Fonseca".

COMMISSO "Berlusconi partendo da zero ha fatto più di lui ed ha sempre risposto alle domande in tv. Rocco ha tutte le qualità per rispondere alle domande dei giornalisti".

VLAHOVIC "Nel 2019 era un talento che aveva fatto poche partite, ci sono stati due anni di tempo per gestire il rinnovo di contratto".

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