Gattuso alla Fiorentina? Non era fatta prima e non è finita adesso. La Lazio si inserisce nella trattativa

sETTIMANA DECISIVA PER IL TECNICO CALABRESE

Gattuso sta prendendo tempo per decidere. Al momento non trovano conferme le voci che vogliono un Ringhio lontano da Firenze causa conferenza stampa del presidente, ne tanto meno per le vicissitudini Dainelli/Spogliatoio Napoli. Tare avrebbe affondato il colpo nella tarda serata di ieri, proponendo a Gennaro Gattuso una programmazione solida ed un futuro roseo alla guida della Lazio. La Fiorentina però non molla ed ha ribadito l’interesse per il tecnico. Appuntamento rimandato alla prossima settimana, verosimilmente nella giornata di martedì prossimo si saprà qualcosa in più.

Le società interessate (Lazio e Fiorentina) ed il giocatore si sono prese una settimana di tempo. Le notizie in queste ore si susseguono, ma la verità verrà fuori non prima di martedì prossimo. Azzerate quindi le illazioni delle ultime ore che davano la colpa del mancato aggancio all’allenatore alla conferenza stampa di Commisso.

Francesco Pistola

