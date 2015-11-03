Notizie Radiobruno Fiorentina

Monti: "Addio Ribery? Possibile scelta di Italiano. La Fiorentina giocherà un bel calcio"
02 luglio 2021 14:38
Guetta: "Mi rifiuto di credere che Gattuso non venga a Firenze per le discussioni a fine partita"
18 maggio 2021 21:49
Campagna: "Fiorentina-Juventus? Partita nervosa, entrambe le squadre rischiano di fallire gli obiettivi stagionali"
24 aprile 2021 20:23
Vocalelli: "Questa non è la dimensione della Fiorentina. Terrei in considerazione Spalletti"
06 aprile 2021 17:20
Gori: "Sto lavorando bene al Vicenza per tornare più forte di prima a Firenze"
05 dicembre 2020 21:23
Morabito: "Nessun rischio retrocessione. Piatek? Non penso. Prenderei Caicedo o Giroud"
04 dicembre 2020 22:00
Malagò: "Commisso? Firenze non può che ringraziarlo per l'impegno e gli investimenti. Dategli tempo"
03 dicembre 2020 21:45
Marani: "Il rendimento della difesa non è da Serie A. La Fiorentina riparta dai primi 15' di Milano"
30 novembre 2020 21:37
Brovarone: "La squadra non mi è dispiaciuta, poi sono emerse le amnesie difensive"
29 novembre 2020 17:37
Valentini: "Prandelli ha bisogno di una società forte che lo protegga da situazioni poco chiare"
21 novembre 2020 21:47
Prandelli: "La società stia vicina a Iachini e dia un indirizzo. Ritorno? Non potrei mai rifiutare"
02 novembre 2020 17:22
De Biasi: "Per una società è più facile mandare via l'allenatore che capire il problema reale"
21 ottobre 2020 16:36
Iachini vuole tornare al modulo 3-5-2 contro la Lazio. Cutrone-Ribery in avanti
26 giugno 2020 19:49
David Guetta: "Non esiste una Fiorentina senza Della Valle, il suo intervento è stato molto positivo"
21 dicembre 2017 09:02
Jacobelli: "Exploit Atalanta non casuale ma frutto di anni di lavoro"
22 settembre 2017 15:39
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