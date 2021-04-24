Campagna: "Fiorentina-Juventus? Partita nervosa, entrambe le squadre rischiano di fallire gli obiettivi stagionali"

Alessandro Campagna è intervenuto ai microfoni del Pentasport in vista di Fiorentina-Juventus

Alessandro Campagna, il ct del Settebello e noto tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione della partita Fiorentina-Juventus in programma per domani ore 15:00. Ecco le sue parole:

"Sarà una partita molto tesa dal punto di vista nervoso, entrambe le squadre rischiano di non raggiungere i loro obiettivi stagionali. La Fiorentina deve fare punti per levarsi da una zona pericolosa, visto che Cagliari e Torino ultimamente stanno andando abbastanza bene. La Juventus a questo punto se vuole arrivare in champions deve vincere e adesso, con Lazio e Roma che dietro corrono, rischia molto. I bianconeri anche se hanno vinto ultimamente non stanno facendo nulla di che. Sarà una gara molto rischiosa. La Fiorentina credo che giocherà in maniera molto aggressiva e la Juventus può andare in difficoltà. La Juventus, prima della sconfitta all’andata coi viola, veniva da un 3-0 con il Barcellona e un 4-0 con il Parma. Due partite strepitose che fecero sognare i tifosi bianconeri. La partita venne affrontata da Pirlo e dalla squadra in modo ignobile".

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