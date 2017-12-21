David Guetta: "Non esiste una Fiorentina senza Della Valle, il suo intervento è stato molto positivo"

Il radiocronista di Radio Bruno Toscana, David Guetta ieri è intervenuto ai propri microfoni riferendosi all'intervista rilasciata da Andrea Della Valle a margine della presentazione dello stabiliment...

Il radiocronista di Radio Bruno Toscana, David Guetta ieri è intervenuto ai propri microfoni riferendosi all'intervista rilasciata da Andrea Della Valle a margine della presentazione dello stabilimento Tod's ad Arquata Del Tronto. Queste le sue dichiarazioni:

“Considero molto positivo l’intervento di Andrea Della Valle, non considerando un po' di rancore verso un gruppo di tifosi, che comunque, a mio avviso, pagando il biglietto sono liberi di fare e dire quello che meglio credono opportuno, è il suo tono che lascia ben sperare, perché sembra ancora attaccato alla sua Fiorentina e alla città di Firenze. E' innegabile che non abbia dimostrato di essere attento ai suoi doveri da proprietario, però la sua persona è questa, prendere o lasciare. Quando dicevo che il destino della Fiorentina passa da lui avevo ragione. E' un dato di fatto che non vi sono acquirenti credibili, ed è ovvio che in questo momento non esiste una Fiorentina senza famiglia Della Valle, quindi occorrerebbe che i tifosi viola sotterrino l’ascia di guerra e che la famiglia venga messa davanti alle proprie responsabilità”.