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Notizie David Guetta Fiorentina

Guetta: "Paradossale che si dimetta Pradé e non Pioli, ora cambi il tecnico e non il direttore sportivo"

01 novembre 2025 17:05

Guetta: "Piccoli delude nel finale, ma niente processi: vittoria positiva e incoraggiante per la Viola"

23 ottobre 2025 21:29

Guetta: “A Roma si accontentano molto di più che a Firenze. Parlare ora scelta infelice di Palladino”

26 settembre 2025 16:26

Guetta: "Offerta di 30 milioni di euro della Fiorentina per Berardi"

31 agosto 2021 18:17

Esclusiva Guetta: "Voto al mercato 7,5 perché c'è programmazione, Amrabat non è una bocciatura per Pulgar"

01 febbraio 2020 16:44

David Guetta: "Non esiste una Fiorentina senza Della Valle, il suo intervento è stato molto positivo"

21 dicembre 2017 09:02

Curva Fiesole: "Super tifoso ti sei proclamato ma la Fiorentina hai sempre sfruttato. Guetta sciacallo e spia"

28 maggio 2017 22:02

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