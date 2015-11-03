Notizie David Guetta Fiorentina

Guetta: "Paradossale che si dimetta Pradé e non Pioli, ora cambi il tecnico e non il direttore sportivo"
01 novembre 2025 17:05
Guetta: "Piccoli delude nel finale, ma niente processi: vittoria positiva e incoraggiante per la Viola"
23 ottobre 2025 21:29
Guetta: “A Roma si accontentano molto di più che a Firenze. Parlare ora scelta infelice di Palladino”
26 settembre 2025 16:26
Guetta: "Offerta di 30 milioni di euro della Fiorentina per Berardi"
31 agosto 2021 18:17
Esclusiva Guetta: "Voto al mercato 7,5 perché c'è programmazione, Amrabat non è una bocciatura per Pulgar"
01 febbraio 2020 16:44
David Guetta: "Non esiste una Fiorentina senza Della Valle, il suo intervento è stato molto positivo"
21 dicembre 2017 09:02
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