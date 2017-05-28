Curva Fiesole: "Super tifoso ti sei proclamato ma la Fiorentina hai sempre sfruttato. Guetta sciacallo e spia"
La Curva insaziabile contro tutti, stavolta il turno di David Guetta, giornalista e radiocronista di Radio Bruno. Il motivo probabilmente poiché il giornalista nei giorni scorsi dichiarò che la contes...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 22:02
La Curva insaziabile contro tutti, stavolta il turno di David Guetta, giornalista e radiocronista di Radio Bruno. Il motivo probabilmente poiché il giornalista nei giorni scorsi dichiarò che la contestazione doveva essere verificata da chi veniva realmente, a suo dire una minoranza.