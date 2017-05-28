Labaro Viola

Curva Fiesole: "Super tifoso ti sei proclamato ma la Fiorentina hai sempre sfruttato. Guetta sciacallo e spia"

La Curva insaziabile contro tutti, stavolta il turno di David Guetta, giornalista e radiocronista di Radio Bruno. Il motivo probabilmente poiché il giornalista nei giorni scorsi dichiarò che la contes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 22:02
Curva Fiesole: "Super tifoso ti sei proclamato ma la Fiorentina hai sempre sfruttato. Guetta sciacallo e spia" -
News
David Guetta
Condividi

La Curva insaziabile contro tutti, stavolta il turno di David Guetta, giornalista e radiocronista di Radio Bruno. Il motivo probabilmente poiché il giornalista nei giorni scorsi dichiarò che la contestazione doveva essere verificata da chi veniva realmente, a suo dire una minoranza.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok