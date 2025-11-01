Guetta: “Paradossale che si dimetta Pradé e non Pioli, ora cambi il tecnico e non il direttore sportivo”

David Guetta, noto giornalista fiorentino ha commentato il ribaltone dirigenziale che ha visto nella giornata di oggi le dimissioni di Daniele Pradé dal ruolo di ds della Fiorentina.

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Guetta ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno:

“Mi ha lasciato di stucco la notizia delle dimissioni. Perché ora? “Ora era il momento giusto” così mi ha risposto Pradé. Non so se c’è un momento giusto, fatico a comprendere perché la curva si sia mossa ora contro di lui, non siamo a gennaio, non può fare nulla, non scende lui in campo. Ha sbagliato o azzeccato gli acquisti come tutti: pensavamo fosse una campagna acquisti buona, ma avevamo sbagliato. Ora cambi il tecnico non il direttore sportivo. Non penso che la squadra risenta di queste dimissioni. E’ paradossale che si dimetta lui e non Pioli. Va riconosciuto un grande carattere, molta classe, ha la mia stima non si è mai sottratto al confronto e ha saputo dire quando ha sbagliato. Probabilmente il suo tempo alla Fiorentina era scaduto, ma cambiarlo adesso, cosa porta alla squadra? Vuole bene alla Fiorentina, ha sempre messo lui stesso dietro la Fiorentina. Ma non vedo un riscontro positivo.”