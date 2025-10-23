23 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:01

Guetta: “Piccoli delude nel finale, ma niente processi: vittoria positiva e incoraggiante per la Viola”

23 Ottobre · 21:29

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 21:29

David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha così commentato la vittoria della Fiorentina sul Rapid Vienna per 3-0:

“Piccoli non mi ha convinto, soprattutto nel finale: ha perso un paio di palloni in modo ingenuo e con poca determinazione, da 5,5. Anche Pablo Marí non brillantissimo nel primo tempo, ma nel complesso si tratta di una vittoria positiva, una prova utile e incoraggiante. Piccoli oggi non ha fatto bene, ma non per questo bisogna già rivedere le gerarchie o metterlo ai margini: su di lui è stato fatto un investimento importante. Serve un po’ di equilibrio nel giudizio, parliamo di un giocatore convocato in Nazionale, non si può “crocifiggerlo” per una partita. Parisi invece soffre un po’ fisicamente e deve adattarsi. In generale si può essere soddisfatti: anche Comuzzo ha fatto la sua parte, senza strafare ma con ordine.”

