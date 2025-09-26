Guetta: “A Roma si accontentano molto di più che a Firenze. Parlare ora scelta infelice di Palladino”

David Guetta ha affermato che la piazza romana è meno esigente di quella fiorentina, rispolverando anche un aneddoto di De Sisti

David Guetta, nel corso della puntata su Radio Bruno del ”Pentasport”, è tornato sulle parole dette dal telecronista Riccardo Trevisani, in merito all’eccessiva critica del popolo fiorentino, istituendo un paragona con la città di Roma e la sua passione: “Picchio de Sisti, in uno speciale per Sky, raccontava della differenza fra Roma e Firenze, che possono essere paragonate, nonostante a Roma siano molti di più, dicendo che a Roma ci si accontenta molto più che a Firenze, dove si ‘buba’ molto di più, e questo è vero. Addirittura in un Fiorentina-Catania finito cinque a zero dell’83-84, si polemizzò sul fatto che Antognoni fu sostituito e uscì lanciando la fascia”.

Prosegue, tornando sull’intervista a Palladino: “Ha aspettato un momento infelice per rilasciare la sua prima intervista dalle dimissioni, non parlando, e quindi parlando malissimo, di Pradè. Lo stile nella vita è qualche cosa… Dovresti essere grato per la conferma del tuo datore di lavoro a quelle cifre, invece, ha mandato allo sbaraglio la società dimettendosi il giorno dopo”.